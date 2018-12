Felipão recebe propostas para deixar o Palmeiras

Manaus - O técnico Luiz Felipe Scolari está recebendo diversas propostas de times após a vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Após receber proposta da seleção colombiana, Felipão agora está na mira do Boca Juniors da Argentina e do Dalian Yifang da China.

De acordo com o jornal espanhol Sport, Felipão já recusou a primeira proposta do time chinês, que trabalha para se tornar um dos maiores do país nos próximos anos. O jornal espanhol acredita que os chineses devem apresentar uma nova proposta em breve.

O Boca Juniors também teria procurado o técnico brasileiro. A equipe argentina foi a responsável por eliminar o Palmeiras na semifinal da Libertadores da América. O Boca está sem técnico desde a demissão de Guillermo Barros Schelotto.

Futuro do Palmeiras

A diretoria do alviverde trouxe para o clube os atacantes Arthur Cabral (Ceará), Carlos Eduardo (Pyramids) e Felipe Pires (Hoffenheim), o volante Matheus Fernandes (Botafogo) e os meias Zé Rafael (Bahia) e Raphael Veiga (que volta de empréstimo do Athletico-PR).

O contrato de Felipão com o Palmeiras segue até o fim de 2020.

*Com informações do Estadão Conteúdo

