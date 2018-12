Manchester United ganha terceiro jogo seguido após saída de Mourinho

Manaus - O Manchester United venceu o Bornemouth de 4 a 1 neste domingo (30) em partida do Campeonato Inglês realizada em Old Trafford. Essa já é a terceira partida seguida que o time ganha após a saída do técnico Mourinho.

O treinador português foi demitido no dia 18 desse mês após críticas quanto ao desempenho do time e polêmicas envolvendo o relacionamento com a equipe.

O jogador francês Paul Pogba foi o destaque da partida, marcando dois gols e dando uma assistência. Pogba não tinha um bom relacionamento com Mourinho e chegou a ficar no banco de reserva durante algumas partidas.

Agora o Manchester United ocupa a sexta posição no campeonato, com 35 pontos. O time deve enfrentar o Newcastle na próxima rodada na quarta-feira (2) às 18h (horário de Brasília).





Técnico português José Mourinho foi demitido após derrota do time contra o Liverpool | Foto: Divulgação

A partida

Pogba iniciou o jogo marcando um gol ainda no início primeiro tempo. Aos 33 minutos o francês marcou o segundo gol. Rashford aumentou o placar para 3 a 0 aos 44 minutos.

No segundo tempo foi a vez o Bornemouth marcar um gol com jogada de Nathan Aké, mas aos 26 minutos do segundo tempo Pogba passou a bola para Lukaku que fez o quarto gol do Manchester United.

*Com informações de Estadão Conteúdo

Leia mais:

Atleta surdo amazonense representa Brasil em mundial de Futsal

O ano decepcionante de Neymar