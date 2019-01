Iranduba contrata jogadora destaque da Copa Libertadores

Manaus - O Esporte Clube Iranduba da Amazônia anunciou em suas redes sociais na última segunda-feira (31) a contratação da meio-campista Yoreli Rincón, vinda do Atlético Huila, da Colômbia.

A meio-campista jogou pelo Atlético Huila quando o time conquistou a Copa Libertadores Feminina em dezembro de 2018. A final da partida foi contra o Santos nos pênaltis, e Yoreli marcou o gol decisivo.

A página do facebook do Iranduba divulgou um vídeo com a jogadora celebrando a contratação como novo reforço do time.

