'Eu acredito no Nacional FC', diz novo presidente do Naça em posse

Manaus - Na noite desta quarta-feira (2), o advogado, Nazareno Pereira de Melo, 60, tomou posse como presidente do Nacional Futebol Clube. Os senhores Samir Dias Abinader e Luciano Pereira de Andrade serão seus vices presidentes. A cerimônia ocorreu, às 19h, na sede social do clube, na rua São Luiz, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. No evento, compareceram além de ex-presidentes, diretores, funcionários, os torcedores.

Após assinar o termo de posse, Nazareno fez questão de agradecer a oportunidade de estar à frente do seu clube de coração. “Esse é um momento de muita responsabilidade e emoção. Me sinto honrado de ser presidente do meu clube preferido. Agradeço a todos. Muitos não acreditam no Nacional FC, mas eu acredito”, ressaltou.

O mandatário não escondeu a emoção. “É uma emoção, mas sabendo da responsabilidade que vou ter à partir de hoje. O coração está batendo mais forte, porém, a razão me traz a consciência. Há a responsabilidade, entretanto, o coração nacionalino pulsa forte”, declarou.

O agora ex presidente, Roberto Peggy, em sua declaração, ressaltou a dificuldade financeira que enfrentou durante seu mandato, mas agradeceu o apoio de quem esteve ao seu lado até o término.

“Enfrentamos muitas dificuldades, mas são nesses momentos em que surgem as pessoas que realmente se preocupam conosco e com o clube. Meu maior orgulho foi ter alterado o Estatuto do clube, dando mais oportunidades para quem assumir e, principalmente, quando trouxemos a torcida para estar conosco e entender as dificuldades que o Nacional vive. Saio de cabeça erguida, com a sensação de que aprendi muito nesses dois anos.”

Futebol no Naça

Em 2019, o Nacional FC disputará o Campeonato Amazonense e o presidente, Nazareno Pereira, revelou que até na próxima sexta-feira (04), o clube estará divulgando o treinador que irá comandar o Leão da Vila Municipal durante a competição.

“Eu venho trabalhando nisso há algum tempo. Sou amante do futebol, além de ser nacionalino, gosto do futebol em si, não passava pela minha cabeça deixar o Nacional sem disputar o Campeonato de 2019. Até sexta-feira estarei divulgando o nome do técnico que vai comandar o time e o seu diretor de futebol. Os jogadores serão anunciados somente a partir de segunda-feira”, disse.

Torcida

Nazareno também pediu o apoio da torcida e garantiu que trará um time forte e competitivo para o Amazonense.

“A torcida quer um time para disputar o Campeonato e há duas semanas não tínhamos essa perspectiva, no entanto, agora os torcedores podem esperar um time forte. O Nacional Futebol Clube vai disputar o Campeonato 2019 essa é a certeza. Mas uso como critério pessoal somente fazer anúncio, após tudo concretizado para que a torcida acredite, nos apoie e volte a frequentar o estádio”, concluiu.

*Com informações da assessoria.

