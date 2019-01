Rodrigo Caio admite ano 'difícil' e fala do trabalhar com Abel no Fla

Com pouco espaço no São Paulo, Rodrigo Caio afirmou que ao cogitar sua saída estabeleceu o Flamengo como prioridade | Foto: Divulgação/Flamengo





Rio - Apresentado pelo Flamengo nesta quinta-feira, o zagueiro Rodrigo Caio afirmou que encara a transferência do São Paulo para o time carioca como uma nova oportunidade de se destacar na carreira, reconheceu seu "ano difícil" em 2018 e exaltou a chance de trabalhar sob o comando do técnico Abel Braga.

"Estou motivado com a mudança, faz parte da carreira. Não tem um lugar melhor para estar do que aqui. Infelizmente, o ano passado foi difícil, foi um dos piores [da minha carreira] por causa da lesão. Eu brigava para ir para a Copa", comentou o jogador. "Mas agora estou totalmente recuperado, 100% para jogar. Fui bem nos testes."

Com pouco espaço no São Paulo, Rodrigo Caio afirmou que ao cogitar sua saída estabeleceu o Flamengo como prioridade. "Quando tive o primeiro contato com o clube, pensei na grandeza, na torcida, no time. Isso motiva qualquer jogador", declarou o defensor. "Estou honrado desde quando entraram em contato comigo Eu disse que a prioridade seria o Flamengo."

O zagueiro também se disse honrado por ter sido aprovado por Abel Braga, que foi confirmado como novo treinador do Flamengo em dezembro. "Acho que a minha contratação passou pelo aval dele Fico honrado. Isso me deixa ainda mais feliz, é importante trabalhar com um cara correto, que olha no olho."

Ele afirmou também que buscou referências antes de ter o primeiro bate-papo com o seu novo treinador. "Conversei com Abel Estou feliz de trabalhar com ele, todos dão as melhores referências. Ótimo treinador."

Rodrigo Caio disse estar ciente de que encontrará forte concorrência para ser titular da equipe rubro-negra. "A qualidade do elenco do Flamengo dispensa comentários. A cobrança é alta. Entramos com essa cobrança e responsabilidade. Abel nos falou da cobrança que vai fazer. Encaramos com naturalidade", afirmou. "O Juan eu sempre me espelhei no jeito de jogar. Estou muito feliz de poder jogar ao lado dele, estar no mesmo ambiente do que ele."

Anunciado nos últimos dias de dezembro, Rodrigo Caio é o primeiro e único reforço do Flamengo até agora para a nova temporada. Ele vai preencher o espaço deixado por Réver, que se transferiu ao Atlético Mineiro. O clube havia buscado nomes como Dedé, do Cruzeiro, e Kannemann, do Grêmio, mas não teve êxito nestas negociações.

