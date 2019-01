Nacional FC: Aderbal Lana comanda primeiro treino de 2019

Manaus - A chuva que assolou a capital amazonense nesta segunda-feira (7), não adiou os planos do técnico do Nacional FC, Aderbal Lana. Às 15h30, uma parte dos jogadores e comissão técnica estavam no gramado para o primeiro treino de 2019.

O trabalho começou com uma roda de conversa, seguido de oração, depois corrida e alongamento. Para Lana o suficiente para iniciar a temporada, no entanto, é nesta terça-feira (8), ‘que o bicho vai pegar’.

“Foi um treino de adaptação para os atletas que vieram de fora e também uma interação entre eles, pois muitos ainda não se conheciam, mas na terça à tarde que vai começar”, avisa.

Um dos homens de confiança de Lana, o zagueiro, Deurick, revelado na base do Nacional, fala como é estar de volta a ‘sua casa’. “É muito bom voltar, minha base foi aqui. Muita coisa mudou desde aquela época, hoje sou mais tranquilo, equilibrado, mas minha posição é zagueiro, vou continuar chegando duro e não posso aliviar para ninguém”, afirmou.

O jogador conta ainda quais suas expectativas ao vestir novamente o manto azulino. “Chego pensando em títulos, dar o meu melhor, a garra e a vontade de sempre. Vou ser campeão 2019, por isso, peço, que o torcedor treine, jogue e torçam com a gente que tudo vai dar certo”, ressaltou.

Coletiva de apresentação

O elenco do Nacional Futebol Clube será apresentado na manhã desta terça-feira (8), às 10h, na sede do clube, na Rua São Luiz, 230, bairro Adrianópolis, anteriormente estava marcado para o CT Barbosa Filho.

*Com informações da assessoria.

