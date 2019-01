Conheça o novo elenco do Nacional para o Barezão 2019

O presidente do clube, Nazareno Melo, ressaltou a expectativa de conduzir o clube azulino e mostrou confiança no elenco e, principalmente, no técnico Aderbal Lana | Foto: Divulgação

Manaus - O Nacional Futebol Clube anunciou o elenco que irá disputar o Campeonato Amazonense 2019. No total foram apresentados 15 jogadores, porém o meia Léo Mineiro chega na noite desta terça-feira (8). Outras contratações devem ser anunciadas.

O presidente do clube, Nazareno Melo, ressaltou a expectativa de conduzir o clube azulino e mostrou confiança no elenco e, principalmente, no técnico Aderbal Lana.

“Precisamos adquirir um entrosamento maior com a equipe, como o Lana já falou, nós vamos treinar quase que todos os dias, se for necessário. O objetivo é defender o Nacional e ter uma boa estreia no dia 03 de fevereiro. Mas, independentemente disso, a gente continua trabalhando, as contratações estão em aberto”, disse.

Para o técnico Aderbal Lana este é um momento de recomeço, de desafio, mas que ele confia no elenco montado.

“É um grande desafio. Trouxemos jogadores bem intencionados com a história do Nacional FC, com a dinâmica que temos que ter durante o campeonato, gostei do que vi inicialmente (sobre o treino de segunda-feira). Alguns a gente já conhecia, como o Deurick, o André... Mas com certeza a expectativa é de fazer um time de guerra, vibrante e espero que dessa vez eu possa estar certo”, afirmou.

Treino

O elenco nacionalino treina na tarde desta terça-feira (8), às 15h30, no CT Barbosa Filho.

