Amazonense do Paralterofilismo é convocado para Copa do Mundo em Dubai

Manaus - Destaque na modalidade de Halterofilismo, o paratleta Lucas Santos, 17, da Associação dos Deficientes Físicos do Amazonas (Adefa) foi convocado para integrar a seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo de ParaPowerlifting, entre os dias 5 e 8 de fevereiro, em Dubai.



Lucas desenvolve todo o trabalho de preparação no Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia (Ctara), administrado pela Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

“A convocação de Lucas não é surpresa para nós, visto o empenho dele nos treinamentos e os excelentes resultados que ele tem trazido para o Amazonas”, elogia Caio André, secretário da Sejel.



A convocação do amazonense veio depois do bom desempenho no Regional das Américas de ParaPowerlifting, em Bogotá, Colômbia, no mês de dezembro, quando conquistou o segundo lugar na categoria Júnior (até 49kg) e a terceira colocação na categoria Adulto, ao levantar o total de 112 quilos, mais do que o dobro do próprio peso.

Atual campeão mundial da categoria júnior (até 49kg) e nesta segunda semana de 2019, o paratleta iniciou os treinamentos específicos para a Copa do Mundo.

O paratleta sabe da responsabilidade por ter sido convocado e ressalta que está focado nos treinos, para que em 2019 ele se firme como o melhor do Brasil na categoria e se possível entre todos da modalidade.

“Esse ano teremos várias competições e eu quero aproveitar todo o apoio que recebo do Ctara e da Sejel para evoluir nos treinos. Em agosto, vou defender meu título no mundial e quero colocar a bandeira do Amazonas no lugar mais alto novamente” revelou.

Na modalidade há apenas 3 anos, o paratleta é considerado um fenômeno, segundo seu técnico, Getúlio Filho.

“O Lucas começou aos 14 anos e já nos primeiros meses começou a mostrar resultados. Ele é muito determinado e nós apenas direcionamos essa vontade dele de vencer. Muitas vitórias ele ainda trará para o Amazonas”, finalizou o professor e orientador do Ctara Getúlio Filho.

O fenômeno

Assim como Neymar no futebol, Lucas é considerado um fenômeno no que faz. Mesmo com pouca idade, participa das disputas em várias categorias, inclusive no adulto, sempre entre os primeiros lugares.

As disputas nas categorias Junior e Adulto no Regional das Américas - o que lhe rendeu o terceiro lugar no adulto - foram fundamentais para a convocação, além de ele ser o campeão mundial entre juniores e o quarto no ranking mundial.

Mas apesar de ter alcançado resultados expressivos, o jovem campeão não se deixa na zona de conforto. Diariamente ele treina pesado, além da vigilância permanente com a alimentação e o descanso necessários para um atleta de alto nível como ele.

O desenvolvimento biológico/fisiológico é acompanhado de perto pela equipe da qual Lucas faz parte, professores, colegas de treinos e atletas mais experientes.

“É importante para mim ter o olhar e a presença dessas pessoas todos os dias na minha rotina. A vitória de cada um é importante para nossa modalidade”, agradece o jovem campeão.

A expectativa de Lucas para o campeonato mundial é ficar entre os três primeiros colocados, o mais próximo possível no número um do ranking mundial, um iraniano, que reina há alguns anos.

“Sou muito jovem e já consegui muitos bons resultados. Com paciência, disciplina e o apoio que venho recebendo do Ctara e da Sejel, vou conseguir muitas vitórias”, finalizou Lucas.

