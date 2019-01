Manaus FC e Samel renovam patrocínio

Para o presidente de honra do Manaus FC, o prosseguimento da parceria é motivo de orgulho para o Gavião | Foto: Janailton Falcão

Manaus - O Manaus FC e a Samel Planos de Saúde renovaram o contrato de patrocínio por mais uma temporada. O acordo, que já havia sido costurado no fim do ano passado, foi assinado na manhã de segunda-feira (7), na sede da empresa de assistência médica, localizada na avenida Joaquim Nabuco, no Centro.

No encontro, os presidentes do Gavião do Norte, Giovanni Silva e Luis Mitoso, apresentaram ao diretor-presidente da Samel, Luis Alberto Nicolau, o planejamento do bicampeão amazonense para 2019 e agradeceram pela parceria e colaboração da instituição ao longo dos últimos anos.

“Nossa ideia, como empresa local, é incentivar o esporte, tanto profissional quanto amador na nossa região. O Manaus, por ser um expoente da nossa cidade, nos sentimos orgulhosos por renovar essa parceria por mais um ano. Esperamos que o clube atinja o sucesso planejado para 2019 e ganhe cada vez mais espaço no cenário nacional”, declarou Nicolau.

De acordo com o presidente do clube caçula do futebol amazonense, a renovação de contrato com a Samel é prova de que a parceria vem dando certo. Segundo ele, a empresa presta toda assistência médica necessária para que os jogadores possam desempenhar um bom papel dentro de campo.

“No último dia 3, quando nossos atletas se apresentaram para o início da pré-temporada, colaboradores da Samel estiveram presentes na casa dos jogadores para a realização de exames laboratoriais, eletrocardiograma e outras análises essenciais para as avaliações médicas do nosso elenco. Isso mostra o comprometimento e o cuidado da instituição conosco”, disse Giovanni.

Além de ser estampada no uniforme de jogo, a Samel Planos de Saúde também terá sua marca exposta em backdrops, banners e mídias digitais nas redes sociais oficiais do clube, além de poder contar com outros benefícios e participar de ações específicas.

Para o presidente de honra do Manaus FC, o prosseguimento da parceria é motivo de orgulho para o Gavião.

“É muito importante para nós poder contar com uma instituição que acredita no nosso trabalho, naquilo que estamos desenvolvendo à frente do Manaus nesses quase seis anos de existência. Esperamos poder alcançar todos os objetivos que traçamos para esta temporada e, para isso, parceiros como a Samel, se fazem necessário”, finalizou Mitoso.

