Seleção feminina é convocada e Andressinha do Iranduba está na lista

Seleção Brasileira de Futebol Feminino | Foto: CBF

Manaus - O técnico Vadão anunciou a primeira lista de atletas convocadas para a Seleção Brasileira Feminina em 2019. As 34 atletas irão se apresentar na Granja Comary, Teresópolis, na próxima segunda-feira (14), para um período de testes físicos e treinamentos. As atividades visam a Copa do Mundo da França, que ocorre de 7 de junho a 7 de julho deste ano e a jogadora Andressinha, do Iranduba (AM), está na lista.

– Vamos reunir atletas com potencial para ir ao Mundial para fazer exames médicos e testes físicos. O objetivo é fazer um diagnóstico e um programa de treinamentos para que elas cheguem à competição com uma preparação física uniforme, já que temos atletas em estágios distintos e jogando em calendários diferentes como na Ásia, Europa e América do Norte – avalia Vadão.

O período de treinamentos será dividido em duas etapas. Atletas que atuam no exterior e estão disputando competições em seus clubes ficarão na Granja durante a data FIFA (14 a 22 de janeiro). Já as atletas que jogam no Brasil ou estão em período de férias seguirão com treinamentos em Teresópolis (RJ), até o dia 22 de fevereiro.

A Seleção Feminina está no Grupo C na Copa do Mundo da França, com Austrália, Itália e Jamaica. As brasileiras farão o primeiro jogo diante da Jamaica, no dia 9 de junho, em Grenoble. Na sequência terá Austrália, no dia 13, em Montepellier, e Itália, no dia 18, em Valenciennes.

Convocação Seleção Feminina Principal

Goleiras:

Aline - Tenerife (Espanha)

Bárbara - Kindermann (Brasil)

Letícia - Corinthians (Brasil)

Tainá - Corinthians (Brasil)

Defensoras:

Érika - Corinthians (Brasil)

Daiane - Paris St Germain (França)

Fabiana - Wuhuan Chedu Jiangda Womens Football Club (China)

Joyce - Tenerife (Espanha)

Jucinara - Valência (Espanha)

Kathellen - Bordeaux (França)

Letícia - Sportclub Sand (Alemanha)

Poliana - Orlando Pride (EUA)

Mônica - Orlando Pride (EUA)

Rilany - Benfica (Portugal)

Tamires - Fortuna Hjorring (Dinamarca)

Tayla - Benfica (Portugal)

Meio-campistas:

Andressa Alves - Barcelona (Espanha)

Andressinha - Iranduba (Brasil)

Camila - Iranduba (Brasil)

Formiga - Paris St Germain (França)

Juliana - Flamengo (Brasil)

Luana - KSPO Women Football Team (Coréia do Sul)

Thaísa - Milan (Itália)

Marta - Orlando Pride (EUA)

Atacantes:

Adriana - Corinthians (Brasil)

Beatriz Zaneratto - Incheon Hyundai Steel Red Angels (Coréia do Sul)

Cristiane

Darlene - Benfica (Portugal)

Debinha - North Carolina Courage (EUA)

Geyse - Benfica (Portugal)

Kerolin Nicoli - Ponte Preta (Brasil)

Ludmila - Atlético de Madrid (Espanha)

Raquel - Sporting Club Huelva (Espanha)

Thaís Guedes - Incheon Hyundai Steel Red Angels (Coréia do Sul)