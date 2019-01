Time do Nacional apresenta 16 novos jogadores para disputa do Estadual

| Foto: Divulgação

Manaus -Como a ambição de reconquistar o calendário para a próxima temporada, o Nacional apresentou seus novos atletas para a disputa do Campeonato Amazonense de 2019. No total foram apresentados 16 jogadores, entre eles, o experiente meia Léo Mineiro. Outras contratações ainda devem ser anunciadas.



O presidente do clube, Nazareno Melo, ressaltou a expectativa de conduzir o clube azulino e mostrou confiança no elenco e, principalmente, no técnico Aderbal Lana.

“Precisamos adquirir um entrosamento maior com a equipe, como o Lana já falou, nós vamos treinar quase que todos os dias, se for necessário. O objetivo é defender o Nacional e ter uma boa estreia no dia 03 de fevereiro. Mas, independentemente disso, a gente continua trabalhando, as contratações estão em aberto”, disse.

Para o técnico Aderbal Lana esse é um momento de recomeço, de desafio, mas que ele confia no elenco montado.

“É um grande desafio. Trouxemos jogadores bem intencionados com a história do Nacional, com a dinâmica que temos que ter durante o campeonato, gostei do que vi inicialmente (sobre o treino de segunda-feira). Alguns a gente já conhecia, como o Deurick, o André. Mas com certeza a expectativa é de fazer um time de guerra, vibrante e espero que dessa vez eu possa estar certo”, afirmou.

Elenco

Goleiros: André Regly e Gabriel Moreira (ex-Uberaba-MG)

Zagueiros: Deurick (ex-Iranduba), João Pedro (Atlético Roraima-RR), Jordan Anselmo (Atlético Mineiro-MG) e Vitor Mendes (ex-Águia Negra-MS)

Laterais: Bernardo Silva (ex-Araxá-MG), Gui (ex-Moto Clube-MA) e Paulinho (ex-Atlético Clube Izabelense-PA)

Volantes: Alisson (Base do Nacional) e Fernando Henrique (ex-CAP de Uberlândia-MG)

Meias: Mineiro(ex-Caldense-MG), Jonas Maia (ex-Palmas-TO), Leandro Bispo(ex-Itabaiana-SE)

Atacantes: Matheus Fernandes(ex-Osasco Audax-SP) e Israel Castro (ex-Genus-RO)