'Pela grandeza', Mineiro justifica a escolha para defender o Naça

O plantel do Nacional FC mescla juventude e experiência. É justamente isso que o técnico Aderbal Lana pediu para este momento do Leão da Vila que ele considera ‘nova era’. Neste ritmo, um dos convocados para disputar o Campeonato Amazonense é o volante, Mineiro, de 32 anos.

Com passagens pelo XV de Piracicaba-SP, Grêmio Osasco-SP, Bragantino-SP, Mirassol-SP, CRB de Alagoas, Boa Esporte-MG e Caldense-MG, clube que defendia antes de fechar com o Naça, o motivo de aceitar o convite para defender as cores do Leão foi a grandeza e a tradição do clube.

“A grandeza do clube. Saber da história e de tudo que o Nacional já conquistou é mais que motivo de aceitar jogar aqui. Então, as informações que eu tive com os amigos que passaram pelo clube foi que temos uma torcida apaixonada e um clube de tradição”, disse.

Mineiro garante que veio para ajudar o Naça a regatar sua força.” Hoje percebemos que estamos vivemos uma ‘nova era’ e o que eu e meus colegas temos conversado é que a gente precisa resgatar a força do Nacional Futebol Clube. Vamos brigar pelo título, esse é o pensamento de todos aqui”, ressaltou o jogador.

O volante fez questão de deixar um recado para a torcida nacionalina. “O torcedor pode esperar um jogador aguerrido, de muita luta dentro de campo, não vai faltar vontade, vamos estar ‘brigando’ sempre para colocar o Nacional no lugar mais alto possível”, afirmou.

Carreira

José Eduardo Fileti, o Mineiro, é natural de Jacutinga-MG. Foi revelado Rio Branco de Andradas-MG, aos 17 anos de idade, mas não demorou para mostrar seu talento fora de casa. Hoje tem no currículo dois acessos pelo Grêmio de Osasco-SP e disputas da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Bragantino e outros clubes.

*Com informações da assessoria.

Leia mais:

Amazonense do Paralterofilismo é convocado para Copa do Mundo em Dubai

Seleção feminina é convocada e Andressinha do Iranduba está na lista