Manaus FC programa primeiros jogos-treinos de 2019

O Manaus FC agendou os primeiros jogos-treinos da temporada. No próximo domingo (13), às 9h, o Gavião do Norte encara um selecionado amazonense sub-21, equipe formada por atletas que disputaram o último Estadual da categoria. Quatro dias depois (17), o confronto será diante do Rio Negro, mesmo adversário do duelo marcado para o dia 23 deste mês – partidas com horário a ser definido.

Os três jogos-treinos serão apitados por árbitros da Federação Amazonense de Futebol (FAF) e nenhuma das partidas têm local definido (o clube vai anunciar os palcos para os confrontos nesta semana). De acordo com o goleiro Jonathan, duelos neste estágio de pré-temporada são importantes para que o elenco possa se conhecer melhor dentro de campo.

“Este tipo de trabalho é fundamental para começarmos a entender como nossos companheiros gostam de atuar e buscar o entrosamento necessário para o início das competições oficiais. Essa semana vamos intensificar os treinamentos com o professor João Carlos Cavalo na parte tática para já começarmos a encorpar o time”, disse o camisa 1.

Para o técnico do bicampeão amazonense, os jogos-treinos serão importantes para a sequência do trabalho desenvolvido nos treinos neste início de pré-temporada. Segundo ele, os duelos servirão como parâmetro para a escolha do time titular que deve iniciar as competições.

“Essas partidas são muito importantes para observamos o comportamento tático dos atletas e da nossa equipe dentro daquilo que temos passado nos treinos, ainda que seja um conceito pouco, creio que dá para termos uma ideia do time ideal que a gente pretende utilizar quando os jogos oficiais começarem”, avaliou o comandante.

Treinando em campo e com bola desde a última sexta-feira (4), o preparador físico do clube caçula do futebol amazonense, Antônio Carlos Cobal, analisou os jogos-treinos como possiblidade de avaliar tudo o que vem sendo feito na preparação da equipe desde o início dos trabalhos.

“São jogos importantes para sabermos se estamos no caminho certo e como os jogadores estão se saindo. É claro que por ser início de trabalho, muitos atletas irão estar com as pernas pesadas, por conta da sequência de treinamento também, que está forte. Vamos ver o desenvolvimento deles dentro de campo”, pontuou Cobal.

O jogo-treino diante do selecionado amazonense sub-21 será com portões fechados para a torcida. O clube ainda negocia dois amistosos no interior do Estado.

*Com informações da assessoria.

