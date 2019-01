CSU do Parque Dez recebe aulão de lutas fit neste sábado (12)

Manaus - Com o intuito de popularizar e tornar acessível a prática de lutas esportivas, um Aulão de Lutas Fit será realizado com apoio da Prefeitura de Manaus, neste sábado, (12), a partir das 16h, no Centro Social Urbano (CSU) do Parque Dez, zona Centro-Sul.

O evento será aberto ao público e contará com a presença da lutadora de MMA Mayana Kellem.

Nessa primeira edição serão realizadas atividades de demonstrações de defesa pessoal e técnicas de muay thai, além de kangoo jump, MMA Fit e aula de dança e ritmos. A programação contará ainda com a presença de diversas academias para animar e convidar a população para participar da ação.

“O CSU do Parque Dez é uma das principais estruturas geridas pela Prefeitura de Manaus, por meio da Semasc, e buscamos sempre ocupar esses espaços com atividades e ações que irão beneficiar a população de Manaus. Esses eventos são importantes, pois levam esporte, saúde e qualidade de vida para as pessoas, como nos determina o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto”, ressaltou o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos.

Reconhecida como uma das principais lutadoras de MMA do Amazonas, Mayana Kellem é uma das coordenadoras do CSU do Parque Dez e será mais uma atração no evento.

De acordo com ela, a ideia é que o evento seja realizado uma vez ao mês para movimentar o espaço e criar uma opção de esporte e lazer para a comunidade.

“O evento vai levar o conhecimento para a população, que ainda não teve acesso em uma academia, a real prática de uma arte para a vida, como defesa pessoal, o MMA fit e as outras artes, para socializar com a comunidade. O esporte resgata, transforma vidas e cura. Temos várias situações de cura de depressão e estamos buscando levar isso pro CSU do Parque Dez”, contou.

