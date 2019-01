Holanda dá adeus a Copinha de Futebol Júnior

| Foto: Thiago Fernando

Manaus -Não foi nesta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior que o futebol amazonense fez história. Novamente, desta vez, sendo o Holanda como representante, o Estado não passou da primeira fase da principal competição da base do Base.



Nesta quarta-feira (9), o time amazonense fechou sua participação no Grupo 7 com mais uma derrota, agora para o Serra-ES, por 3 a 0. No total, o time totalizou 13 gols sofridos e apenas dois marcados.

Nas duas primeiras partidas, o time comandado pelo técnico Sérgio Duarte foi massacrado pelo São Paulo, por 7 a 2, e pela Ferroviária-SP, por 6 a 0.

Outros times

Atual campeão da Copa, o Flamengo não decepcionou e garantiu a classificação para a segunda fase, assim como o Vasco.

Sem maiores dificuldades diante dos donos da casa, o Flamengo se classificou com uma goleada por 4 a 0 sobre o Jaguariúna. Na vice-liderança do Grupo 15, com seis pontos, o atual campeão ficou atrás do Trindade-GO e vai encarar o Figueirense, que avançou na ponta do Grupo 16 após vencer a Itapirense, por 3 a 2

Mesmo com dificuldades, o Vasco também avançou. Com gol de Linnick ainda no primeiro tempo, o time venceu o Taubaté por 1 a 0, no estádio Joaquim de Moraes Ficho, e assegurou a liderança do Grupo 27.

Depois de empatar com o Tubarão-SC por 0 a 0 e bater o Carajás-PA por 4 a 1, o Vasco chegou na última rodada precisando vencer para não depender de outro resultado. O gol de Linnick assegurou ao clube a primeira posição, com sete pontos.