Com Neymar, PSG leva virada e acaba eliminado da Copa da Liga

Mesmo recheado de estrelas, o Paris Saint-Germain foi eliminada da Copa da Liga Francesa pelo Guingamp por 2 a 1. O time parisiense até saiu na frente com Neymar, mas levou a virada e deu adeus a perseguição do hexa da Copa. Vale lembrar que o Guingamp é o lanterna do Campeonato Francês.



O PSG recebeu o Guingamp, no Estádio Parc des Princes. A equipe que conta com Neymar dominou todo o primeiro tempo, mas não conseguiu balançar as redes.

O Guingamp chegou pela primeira vez apenas aos quatro minutos do segundo tempo, com Coco. O francês foi lançado, invadiu a área e bateu firme para boa defesa do goleiro Areola.

Na segunda tentativa na partida, aos 13 minutos da etapa final, os visitantes tiveram uma penalidade. O francês Ludovic Blas recebeu dentro da área, tentou o drible e foi derrubado por Meunier. O árbitro não hesitou e marcou o pênalti. Na cobrança, Marcus Thuram exagerou na força e desperdiçou a cobrança.

Praticamente no minuto seguinte, a equipe de Paris abriu o marcador, com Neymar. O brasileiro recebeu ótimo cruzamento de Meunier e, de cabeça, completou para o fundo da meta adversária.

Aos 36 minutos da segunda etapa o Guingamp chegou ao gol de empate, com Yeni Atito N’Gbakoto convertendo um penalidade. Pouco menos de cinco minutos antes, Coco invadiu a grande área e Meunier derrubou o francês. O árbitro assinalou mais um pênalti para os visitantes. Na cobrança o meia bateu com categoria e igualou o marcador.

Já nos acréscimos, aos 46 minutos do segundo tempo, o time visitante teve a terceira penalidade marcada a seu favor. Thuram partiu em contra-ataque sozinho e, já dentro da área, foi derrubado por Kehrer. O próprio atacante que sofreu o pênalti foi para a cobrança e marcou o gol da histórica virada.