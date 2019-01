As cascas grossas do MMA do Amazonas têm objetivos ousados para 2019

Amazonenses são promessas em 2019 dentro da modalidade | Foto: Divulgação

Manaus - Nos últimos anos, as mulheres venceram o preconceito e conquistaram espaço no mundo das Artes Marciais Mistas (MMA). Além de provarem que têm qualidade técnica e proporcionarem verdadeiros espetáculos durante os combates, as atletas vem ganhando seguidores e fãs pelo mundo, assim, abrindo portas nos principais eventos organizados pelo mundo.

Entre essas guerreiras, algumas lutadoras amazonenses se destacaram e entram em 2019 bem cotadas entre os especialistas do mundo das lutas. E não será surpresa se o Estado conquistar títulos importantes na temporada.

Para apresentar essas guerreiras para os leitores do Portal Em Tempo, traçamos o perfil de três delas e contamos quais são os principais objetivos para o ano que começa:



1- Estefani Almeida Rodrigues



Estefani Almeida Rodrigues está se preparando para uma nova luta que disputará em março | Foto: Divulgação

Natural de Manaus (AM), Estefani Almeida, 29 anos, começou a treinar para o MMA visando o emagrecimento pois chegou a pesar quase 100 kg, logo após sua segunda gravidez.

"Eu tenho tendência a engordar e comecei a treinar com uma amiga minha", falou a atleta.

Depois de um ano treinando, Estefani viu que o MMA feminino estava crescendo muito. "Hoje em dia, é um esporte que oferece bastante para o público feminino", conta.

Estefani treina no Rio de Janeiro juntamente com outras lutadoras amazonenses | Foto: Divulgação

Ela também falou que se especializar foi essencial no esporte. Por isso, ela realizou treinamentos tanto em Manaus quanto em Boa Vista. Atualmente, a lutadora mora no Rio de Janeiro.

"Esse ano vai ter bastante competição, então eu tenho que treinar bastante", conta.

A amazonense está se preparando para uma competição em São Paulo que deve acontecer em março. E a meta dela já está estipulada: Tentar entrar no UFC.

2- Andreia Cerdeira

Andreia é natural de Coari e é também promessa em 2019 | Foto: Divulgação

Natural do município de Coari, ela tem 27 anos e chegou a Manaus em 2011 para estudar direito. "No meio desse caminho, eu conheci o mundo das artes marciais. Fiz minha estreia no Amazon Talent, onde fui considerada a atleta revelação", conta.

Ela vem se esforçando ao máximo nos treinos com esforço e dedicação. "Ninguém vai apagar o meu sonho se tiver que derrubar um batalhão estou pronta o que Deus tem traçado para mim ninguém tira", garante.

Andreia Cerdeira treina no centro de treinamento de lutas UPPER, na Nova União, no Rio de Janeiro | Foto: Divulgação

Atualmente, ela está morando no Rio de Janeiro e treina no maior centro de treinamento de lutas UPPER, na Nova União, sob o comando do renomado Mestre "Dedé Pederneiras".

"Sou muito agradecida pela oportunidade de estar aqui treinando com as melhores, em especial a lutadora do UFC, Ketlen Vieira, que acredita no meu potencial e está disposta a me ajudar", contou.



Para ela, 2019 será um ano de muitas vitórias porque o MMA feminino está tendo muito espaço no mundo da luta, principalmente, no cenário internacional.

"Hoje, a mulher já conquistou seu espaço em muitos setores, cada vez mais estão conseguindo realizá-lo", concluiu.

3 - Ketlen 'Fenômeno" Vieira

Ketlen também treina no Rio de Janeiro | Foto: Dave Mandel/Sherdog.com

Atualmente, Ketlen é a única representando do Estado no Ultimate Fighting Championship (UFC) e também treina na Nova União. Natural do Amazonas, ela estreou no MMA profissional em outubro de 2014.

Ela começou a lutar com 12 anos de idade no jiu-jitsu. Aos 16 anos, conheceu o mundo das competições, chegando a conquistar prêmios. Logo passou a ser considerada uma das grandes revelações do Amazonas.

Conhecida e respeitada por sua técnica e explosão, Ketlen “passou o carro” em suas adversárias locais e, rapidamente chamou a atenção dos principais eventos do Brasil. Após conquistar o título do Mr. Cage, foi questão de tempo ser convidada para fazer sua estreia no maior evento de MMA do mundo, o UFC.

Invicta na carreira após 10 lutas, sua principal conquista foi vencer a ex-campeã Cat Zingano, na edição 222 da organização americana, em março do ano passado.

Atualmente, ela é a 3ª no ranking do peso-galo feminino, que tem como campeã a também brasileira, Amanda Nunes.

MMA e as mulheres

O esporte ganhou mais visibilidade após uma luta entre Ronda Rousey e Liz Carmouche realizada no dia 23 de fevereiro de 2013, nos Estados Unidos. Era a primeira luta do Ultimate Fighting Championship (UFC) somente entre mulheres com a disputa do cinturão dos pesos-galos (61 kg). Mal sabia Rousey que aquela vitória daria início a uma febre midiática em cima dela e do esporte.

Após cinco anos dessa luta histórica, o MMA se consolidou como um esporte também de mulheres e que mostram no dia a dia que elas não são o sexo frágil. P elo contrário, são pessoas de fibra que lutam pelos seus objetivos dentro do esporte.

