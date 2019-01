Corinthians e Flu tentam classificação às oitavas da Copa SP

O Corinthians recebe o Red Bull Brasil, no Novelli Júnior, em Itu | Foto: Divulgação





Dois dos maiores campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Corinthians e Fluminense entram em campo nesta segunda-feira tentando a classificação à oitavas de final do torneio. Enquanto os cariocas voltam a enfrentar o Audax, os alvinegros fazem duelo paulista contra o Red Bull Brasil, em Itu.

Segundo maior campeão, com cinco conquistas, o Fluminense encara o Audax, às 18 horas, no José Liberatti, em Osasco. Na primeira fase, as equipes se enfrentaram com vitória para o representante da Grande São Paulo.

Na fase anterior, a equipe carioca teve que se superar para enfrentar o Londrina. O time chegou a estar perdendo por 3 a 1, mas garantiu o empate nos acréscimos, e faturou a vaga nos pênaltis por 3 a 1. O Audax também sofreu. Depois de empate por 1 a 1 no tempo normal, a equipe paulista passou após fazer 6 a 5 nos pênaltis no Taboão da Serra.

Às 20 horas, o Corinthians recebe o Red Bull Brasil, no Novelli Júnior, em Itu, embalado pela goleada em cima do Porto-PE, por 5 a 0, na segunda fase. Ainda invicto, o time está em busca do 11º título na competição.

Ainda nesta segunda-feira, às 15 horas, o Grêmio encara o CSA, na Arena Barueri, enquanto o Atlético-MG enfrenta o Água Santa, no Distrital Inamar, em Diadema. Já o Vasco joga contra o Manthiqueira, às 17h30, no Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.

Confira os jogos deste segunda-feira pela Copa São Paulo:

15h - Grêmio x CSA

Atlético-MG x Água Santa

16h - Primavera x Visão Celeste-RN

São Caetano x Coritiba

17h30 - Vasco x Manthiqueira

18h - Audax x Fluminense

20h - Corinthians x Red Bull Brasil

21h30 - Volta Redonda x Portuguesa