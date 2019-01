Atletas amazonenses participam de competição nacional de luta olímpica

Manaus - Quatro atletas irão representar o Amazonas no Trials Nacional de Luta Olímpica no Rio de Janeiro. A competição acontece nos dias 18 e 19 de janeiro, no Rio de Janeiro, e serve como classificatória para o pré Pan-Americano. Os selecionados são Rita Reis para a categoria até 50 kg, Brenda Ariane para até 59 kg, e Tasso Alves e Matheus Frota, ambos para a categoria até 74 kg.

O treinador da equipe e presidente da Falle, Federação Amazonense de Luta Livre Esportiva, Waldeci Silva, diz que essas seletivas e competições são importantes porque aproximam cada vez mais os atletas dos grandes eventos esportivos da modalidade.

O Amazonas teve destaque nas competições do esporta na década de 2000, tendo o próprio técnico Waldeci Silva como um dos principais atletas do país, conquistando sete vezes o título de campeão nacional.

“Esses quatro são nossos lutadores, e estamos apostando em excelentes resultados no Trials, para depois irmos fortes para o classificatório do Pan. Se Deus quiser, conseguiremos vagas tanto para a Seleção Brasileira quanto para o Pan classificatório”, enfatizou o técnico.



Após os Trials, os amazonenses precisam vencer o Campeonato Brasileiro em maio, para então disputarem a convocação e terem chance de irem aos os jogos Pan-americanos de Lima, no Peru.

Tasso Alves e Rita Reis já são atletas conhecidos e respeitados dentro de suas categorias | Foto: Divulgação SEJEL

Os atletas

Um dos destaques da equipe é o capitão da Polícia Militar Tasso Alves, que começou praticando judô, depois jiu-jitsu e enfim entrou para a luta olímpica em 2005. O atleta já tem vários títulos na modalidade e até mesmo uma passagem pela Seleção Brasileira de Luta Olímpica.

"Meu objetivo é fazer parte da Seleção Brasileira e participar dos Jogos Pan-americanos em Lima. Vou fazer o que estiver ao meu alcance para trazer essa vitória para o Amazonas, para a minha família e para os meus amigos”, disse Tasso.

Outra revelação é Rita Reis, de 23 anos, faixa preta de judô que se destacou rapidamente logo após entrar para a luta olímpica em 2015 e já se encontra entre as melhores do estado em sua categoria. “Fico extremamente feliz por poder mostrar tudo o que aprendi e agora vou em busca dos melhores resultados para dar orgulho a quem depositou sua confiança em meu talento e no meu trabalho”, prometeu a atleta.

*Com informações da assessoria.

