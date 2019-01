Avaliação de futebol dos clubes internacionais começa dia 21 em Manaus

Manaus - O sonho de jogar profissionalmente em um clube do futebol brasileiro e fora do país pode se tornar realidade. Iniciou nesta segunda-feira (14), as inscrições para a Avaliação de Futebol para Clubes Internacionais e Nacionais, que acontece na próxima segunda-feira (21), no Estádio Carlos Zamith. Podem se inscrever atletas na faixa etária de 10 a 23 anos, e dependendo da procura, a inscrição pode até se estender no dia da seletiva.

Para atender e avaliar da melhor forma possível os atletas em suas categorias, a avaliação será realizada no Sub-12 (8h), Sub-15 (10h), Sub-23 (12h, com uma parada às 13h, mas retornando às 14h) e finalizando com Sub-17 (15h30). Para participar, os interessados devem pagar o valor de R$ 50 e mais 1kg de alimento não perecível, com exceção do sal.

Um dos coordenadores da avaliação, o treinador das categorias básicas e da escolinha do Nacional, Luciano da Silva e Silva, 41 anos, destacou a importância para os garotos que buscam seu sonho participar da seletiva, e alertou sobre o período de inscrição.

"Se tem uma coisa na vida de um atleta que pode fazer toda a diferença, essa coisa se chama oportunidade. Por mais craque que seja, se o atleta não for visto, seu talento será perdido. Por isso, convido você atleta que sonha jogar em uma equipe no eixo Sul/Sudeste, ou até mesmo na Ásia e Europa a participar da nossa seletiva e aproveite essa chance única em Manaus", destacou.

Com passagem por Vitória, Bahia, São Paulo entre outros clubes e no futebol internacional na Costa Rica e Ásia, Evanilton Ferreira da Silva Júnior, de 32 anos, conhecido como Júnior Bahia, será o observador técnico da avaliação. CEO da empresa K&J Soccer Agents, fundada no Vietnã, mas com sede em Goiânia, ele explicou como será o procedimento dos garotos aprovados para os times fora do país.

-"O Binh Duong é um time da primeira divisão do Vietnã, na Ásia, sendo o mais famoso e rico, porque o dono é do banco Becamex. Só poderão viajar para o exterior garotos a partir de 18 anos, indo para o Sub-18. Eles vão fazer um mês de avaliação para adaptação ao clima, lugar e time. Eles fazem primeiro um contrato com tudo pago, mas sem remuneração para o time B do profissional. Depois disso, dependendo da atuação firma um contrato com valores de profissional", explicou, mas lembrou que os selecionados vão também para o futebol europeu.

"Já os times da Suécia, os atletas vão para da primeira até a quinta divisão. Meu amigo empresário que trabalha conosco tem contato com os clubes suecos. Quando o jogador chegar, ele vai verificar para qual divisão pode ficar adaptado, sendo de duas semanas a um mês em cada clube, porque na Suécia são vários. Se for aprovado, assina contrato, e já é remunerado com valores no mínimo de 300 € ou até 10 e 30 mil €, mas tudo depende da qualidade do atleta", disse.

O observador explicou ainda que os garotos selecionados na faixa etária de 10 a 17 anos, vão fazer uma semana de avaliação nos clubes do futebol brasileiro, como Cruzeiro, Goiás, Vila Nova-GO, Olímpio-GO, Corinthians e Atlético Assisense-SP.

Locais de inscrições

- Centro de Treinamento (CT) Barbosa Filho, bairro Coroado, Zona Leste, das 8h30 às 16h – de segunda à sexta-feira;

- Sede do Nacional FC, Rua São Luiz, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, das 8h30 às 16h - de segunda à sexta-feira;

- Na quinta-feira, 17/1, no estádio Tenente Álvaro Maranhão, no município de Iranduba;

- Hiper Sport, no Sumaúma Park Shopping, na Avenida Noel Nutels, Cidade Nova, Zona Norte, das 11h às 20h – todos os dias;

- Arena Sport 92, no Shopping Grande Circular, na Rua Autaz Mirim, bairro São José, Zona Leste, das 11h às 20h – todos os dias.

Maiores informações sobre a Avaliação de Futebol para Clubes Internacionais e Nacionais, em Manaus, pode ser obtidas pelos números (092) 98411-6699 / (092) 99272-9393 / (092) 99223-7597.

