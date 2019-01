Brasil bate Rússia e fica a um triunfo de avançar no Handebol

A seleção brasileira está próxima de se classificar à segunda fase do Mundial Masculino de Handebol | Foto: Annegret Hilse/Reuters

Berlim (Alemanha) - A seleção brasileira está próxima de se classificar à segunda fase do Mundial Masculino de Handebol, que está sendo realizado na Dinamarca e na Alemanha. Um dia após superar a Sérvia, a equipe conquistou novo triunfo na competição ao bater a Rússia por 25 a 23, em Berlim, ontem (15), na abertura da quarta rodada do grupo A.



O Brasil havia iniciado a sua participação no Mundial com duas derrotas, para a França, por 24 a 22, e a Alemanha, por 34 a 21, diante de duas seleções consideradas candidatas ao título. Mas os triunfos deixam a equipe com boas chances de avançar na rodada final, amanhã (17), quando vai encarar o time unificado das Coreias, sendo que os três primeiros vão obter suas vagas na próxima etapa.

A partida de ontem foi equilibrada e quente, mas o Brasil quase sempre esteve à frente do placar, tendo fechado o primeiro tempo em vantagem de 15 a 10. E soube lidar com a pressão psicológica de saber que um tropeço diante dos russos praticamente acabaria com as chances de classificação.

O duelo também teve alguns desentendimentos, com Timur Dibirov sendo expulso após dar um empurrão em Bombom, goleiro brasileiro que foi um dos destaques do duelo, sendo que o ataque teve eficiência de 57% nas finalizações.

Felipe Borges liderou a produção ofensiva brasileira ao marcar sete gols em dez finalizações, sendo eleito o melhor jogador do duelo. Já Haniel Lângaro fez seis gols, um a mais do que José Toledo.

Com França e Alemanha ocupando as duas primeiras posições do grupo A, Rússia e Brasil vem logo atrás, com quatro. Mas a seleção está à frente, pois o confronto direto é o primeiro critério de desempate. Assim, só precisa vencer o time unificado das Coreias para avançar de fase, ficar entre as 12 equipes que disputarão a próxima etapa.