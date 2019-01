Do lixo ao pódio, ex-morador de rua vira campeão internacional de MMA

Adriano Balby se tornou campeão internacional de MMA | Foto: Márcio Melo





Manaus - De morador de rua e viciado em drogas e álcool a um dos maiores lutadores do Amazonas, assim foi a transformação do atleta Adriano Silvério Balby de Araújo, de 38 anos. Em uma entrevista exclusiva ao Em Tempo, o lutador de MMA contou como conseguiu se tornar campeão em três continentes, e em cinco categorias diferentes. Hoje, com um cartel de 16 vitórias, sendo 11 por nocaute, ele ainda tem sede de lutar.

"Meu combustível na vida continua sendo a palavra de Deus e a determinação", diz o atleta referência no quesito superação.

Quem vê a imagem de durão de Adriano Balby, não imagina que na infância, além do sobrepeso, o gigante do Amazonas era “mole” para lutar.

“Desde a minha infância já gostava de lutas. Só sabia brincar assim, de atirar, de polícia, de lutar, mas sempre fui uma criança gorda e era muito mole”, explica.

O lutador contou que dentro dele algo mudou a partir dos 16 anos, quando ficou mais maduro.

O lutador contou que dentro dele algo mudou a partir dos 16 anos, quando ficou mais maduro | Foto: MARCIO MELO

“Antes disso só apanhava na rua no bairro. Na escola era perseguido e sofria bullying, era muito humilhado. Eu sofria chacota com apelidos e não podia fazer nada. Eu sempre fui medroso, mas isso até conhecer a luta e ter a confiança que ele dá. Aí começou a mudar toda essa história”, revela.

Apesar disso, Balby não teve problemas financeiros na infância e revela que a mãe sempre fez de tudo para dar o melhor ao filho.

“Minha infância não foi difícil. Nós não éramos ricos, mas nunca passamos fome. Eu pude estudar até em escola particular. A única dificuldade foi só a separação dos meus pais”, conta.

Esse momento da vida marcou Balby. Ainda na juventude, ele passou consumir drogas e álcool, tornando-se dependente químico em pouco tempo. O lutador diz que esta foi a pior fase da sua vida.

"Eu roubava para conseguir sustentar os vícios e acabei indo morar nas ruas, chegando até a me alimentar de restos de comida do lixo. Quando não tinha mais condições de me sustentar pelas próprias forças, entrei na igreja e dei início a uma transformação total e completa", contou o atleta. Balby conta que passava noites jogado pelas ruas de Manaus, sem apoio até da própria família. A mulher havia decidido abandoná-lo.

A história difícil de Balby o levou ao pódio diversas vezes. Segundo lutador, tudo o que passou nas ruas, e principalmente as dificuldades para se livrar dos vícios, o motivam todos os dias a vencer os desafios.

"Nós somos responsáveis pelo sucesso ou fracasso. Tudo depende de nós e a minha experiência transforma minha vida todos os dias”.

Focado na fé e nos treinos, Adriano se reergueu para vencer na vida | Foto: MARCIO MELO





A virada de jogo

"Não foi fácil superar o que passei. Ser esquecido por todos, ninguém consegue aguentar um viciado dentro de casa. Com muito sacrifício e força de vontade, eu sai das drogas, sai das ruas e me tornei um campeão internacional de MMA. Foi uma luta interior muito grande, só Deus para me transformar, por meio da obediência na palavra dele. Não é fácil largar tudo o que o mundo oferece".

Focado na fé e nos treinos, Adriano se reergueu para vencer na vida. Hoje está casado há 11 anos, é pai da Letícia, professor de jiu-jitsu e muay thai na equipe Balby Team. O atleta, que nasceu em Natal, mas se considera "amazonense de coração", já lutou na Sérvia, Paquistão, China e em cidades como Espírito Santo, Porto Velho e Rio de Janeiro. Ele é campeão amazonense de jiu-jitsu e submission.

Conquistas

Com 1,71 metros de altura, Balby é vencedor em cinco categorias, 120kg, 110kg, 93kg 84kg e 77kg. O lutador possui três cinturões, três troféus internacionais em competições vencidas em três continentes diferentes.

Entre as conquistas mais promissores está a conquista do cinturão do Big Way (84kg). Ele também guarda com carinho os dois cinturões conquistados no Mr. Cage (84 kg e 93kg) e medalhão do Roraima Show Fight (93 kg), além do troféu internacional do Rebel Fighting Championship (77 kg), troféu do Rebel Fighting Championship 77kg, troféu do Serbian Batle Championship (84kg).

"Onde cheguei hoje, eu posso dizer que Deus tem me honrado dia após dia. Não só na minha vida, como no mundo. A palavra dele está se cumprindo. Quando a gente se volta para ele e se entrega, ele faz uma transformação”, complementou.

Atualmente sem patrocínio, Balby também trabalha com vendas de produtos e artigos para competições de luta | Foto: MARCIO MELO

Rotina

Atualmente sem patrocínio, Balby também trabalha com vendas de produtos e artigos para competições de luta e desempenho físico, como suplementos e quimonos, e até eletrodomésticos. Com uma rotina de dois treinos por dia, também divide o tempo entre a igreja, onde atua como obreiro, a família e a luta.

Vindo de duras lutas na carreira, Adriano relembra quando nocauteou Cristiano Ribeiro no segundo round. O rival, que era faixa preta e campeão brasileiro, foi derrubado por Balby, que na ocasião ainda era faixa azul.

“Aquela luta me marcou muito, foi um 'boom' na minha vida e comecei a ser conhecido dentro do mundo da luta”, detalha.

Adriano também recorda de uma luta que fez contra o número um da Sérvia, que iria subir para o UFC caso ganhasse, mas Balby frustrou os planos do adversário. Ele venceu aquele combate.

Objetivo UFC

Após 20 anos de MMA, campeão de luta livre e submission, a vontade de ser vencedor continua a mesma.

"Tudo é na minha mente, tenho que ser melhor a cada dia. É uma luta diária e o que move a minha vida hoje é a palavra de Deus. Quando você chega ao topo você quer parar, mas eu vou continuar e querer sempre mais. Meu objetivo esse ano é ir ao UFC, o maior evento de MMA do mundo. Gostaria muito de ir ao Belattor também", disse ele.

Edição: Bruna Souza

