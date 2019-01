Palmeiras duela com Red Bull neste domingo

Palmeiras se prepara para, como em 2018, brigar por tudo que disputar nesta temporada, a começar pelo Campeonato Paulista. | Foto: Divulgação

São Paulo (SP) - O Palmeiras estreia na disputa do Campeonato Paulista neste domingo (20) contra o Red Bull Brasil, às 17h (horário de Manaus), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O torneio, no entanto, não será uma das metas do Verdão para a temporada, que reforçou ainda mais o elenco e deu mais alternativas para o técnico Luiz Felipe Scolari repetir a fórmula de sucesso da temporada passada, alternando escalações.



Mesma estratégia, mais opções. É assim que o Palmeiras se prepara para, como em 2018, brigar por tudo que disputar nesta temporada, a começar pelo Campeonato Paulista. Campeão brasileiro alternando escalações para ter chegado paralelamente às semifinais de Libertadores e Copa do Brasil, o técnico Luiz Felipe Scolari repetirá essa rotina em 2019.

O torcedor via um time no meio de semana e outro aos fins de semana, e é isso que ocorrerá novamente, mas com ainda mais alternativas.

O Palmeiras não perdeu nenhum dos jogadores utilizados por Felipão no título brasileiro e, de quebra, trouxe seis reforços: o volante Matheus Fernandes, ex-Botafogo, os meias Zé Rafael, ex-Bahia, e Ricardo Goulart, ex-Guangzhou Evergrande, da China, e os atacantes Arthur Cabral, ex-Ceará, Carlos Eduardo, ex-Pyramids, do Egito, e Felipe Pires, ex-Hoffenheim, da Alemanha.

A tendência é que o Palmeiras comece o Campeonato Paulista com: Weverton; Mayke, Luan, Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Felipe Pires, Dudu e Deyverson.

Leia mais:

Novo Secretário dos Esportes no AM garante grandes eventos no Estado