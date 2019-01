Saiba datas de inscrição para escolinha de ginástica na Vila Olímpica

Manaus - Começa nesta segunda-feira (28), o período para rematrícula dos alunos do Núcleo de Base de Ginástica do Amazonas (NBGA) na Vila Olímpica de Manaus, bairro Dom Pedro, zona centro-Oeste. Já para os novos alunos e alunas, o período de inscrições vai de 4 a 7 de fevereiro.

Os responsáveis devem comparecer no horário de 8h às 11h30 e de 14h às 17h30, munidos de cópia da certidão ou RG, declaração escolar, comprovante de residência e 2 fotos 3x4, além da taxa de manutenção mensal de R$ 20. Ao todo, 400 vagas serão disponibilizadas, 200 na Ginástica Rítmica e outras 200 na Ginástica Artística para crianças de 5 a 10 anos de idade.

“Os trabalhos nessa modalidade tendem a ser mais intensos a partir desse ano e nós descobriremos novos talentos aqui, com a estrutura da Sejel”, disse o titular da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Caio André.

Segundo a presidente da Federação Amazonense de Ginastica (FAG), Alessandra Balbi, a metodologia de trabalho foi modificada para potencializar o aprendizado e desenvolvimento das crianças em um menor espaço de tempo.“Nós repensamos os métodos e a intensidade das aulas. Antes, era um modulo por ano, mas, a partir de 2019, serão dois: iniciantes 1 e iniciantes 2 somente em um ano e em 24 meses formar uma boa base” justifica Balbi.O intuito da FAG é conseguir captar mais rapidamente esses novos talentos da modalidade.

“Temos essa parceria com o Governo do Estado, por meio da Sejel, que nos garante essa excelente estrutura. Por isso, tentaremos atender o máximo de crianças possíveis para iniciarmos os trabalhos com classes cheias e força total”, finalizou Alessandra.

*Com informações da assessoria.

