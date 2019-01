Naça e Manaus FC ficam no 0 a 0 em jogo treino

Manaus - Na manhã deste domingo (20), Nacional FC e Manaus FC se enfrentaram em jogo treino, no estádio Ismael Benigno, a Colina. A partida terminou sem gols, mas repleta de muita vontade de ambas as equipes. Jogo nervoso, com muitos cartões e mostrou o foco dos dois times.

Os goleiros, André Regly do Naça e Jonathan do Manaus tiveram trabalho no primeiro tempo. O Leão da Vila ainda colocou uma bola na trave do adversário, mas o gol não saiu.

O Naça estreia no próximo dia 03 de fevereiro diante do Penarol, às 15h30, no estádio Carlos Zamith, bairro Coroado, zona leste da capital. Já o Manaus, estreia no dia 02, contra o Sul América, no estádio da Colina.

