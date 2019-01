Autazes vai sediar evento de lutas de MMA com disputa internacional

Manaus - No próximo dia 26 de janeiro, o município de Autazes (a 107 km) será palco de um evento que reunirá atletas estaduais e internacionais: o "Autazes Fight Night". O evento está em sua 4º edição contando com o apoio e incentivo da Prefeitura Municipal de Autazes, além da iniciativa privada. O torneio será realizado na quadra esportiva da Escola Estadual Maria Emília (GM3), a partir das 19h.

Atletas da capital, Manaus, Coari (a 363 km), Iranduba (a 34 km) e Venezuela estarão se enfrentando em Lutas de MMA (mixed martial arts), modalidade esportiva que tomou conta do cenário nacional com o uso de técnicas diversificadas de artes marciais.

O coordenador do evento, José Ribeiro, 46 anos, conhecido como "Mestre Bokão", explica que o "Autazes Fight Night" atualmente é o maior evento esportivo do município, inclusive, com destaque para atletas locais. Ele agradece ao apoio da Prefeitura Municipal, que teve um envolvimento direto para que o evento pudesse ser realizado.

"O MMA é um esporte que cresceu bastante no mundo e Autazes não ficou de fora, com atletas se destacando. Agradeço ao prefeito Andreson Cavalcante, parceiro, que nos deu uma força muito grande, e ao Val, da Gráfica Amazonas. O esporte aqui está em alta em vários segmentos", disse Mestre Bokão, faixa preta em Jiu-Jitsu e professor no Projeto Lutadores de Cristo.

Para o prefeito Andreson Cavalcante é de fundamental importância incentivar o esporte, principalmente junto a crianças e adolescentes, para que tenham uma alternativa de vida e profissão. "A prefeitura está sempre acompanhando os eventos esportivos do município, no sentido de apoiar no que for necessário, além disso, esses acontecimentos atraem pessoas de fora, movimentando também a economia local", avalia o prefeito.

Vale ressaltar a presença do apresentador Bilmar Pereira, vencedor do Prêmio Osvaldo Paquetá (melhores do MMA Nacional), na categoria “Announcer do Ano”, que ocorreu esta semana, bem como de treinadores de atletas que estão no topo da lista dos melhores do mundo.

Os ingressos estão à venda em pontos variados de Autazes e podem ser adquiridos ao valor de R$ 15 no WO esports, Avelino Motos, Canopus Motos, Lanchonete Japoquinha , Supermercado Chibata e Ap Cruz.

