Gabigol pode estrear pelo Flamengo nesta quarta-feira (23)

Rio de Janeiro - Reforço do Flamengo para a temporada 2019, o atacante Gabigol pode fazer sua estreia pelo clube nesta quarta-feira (23), na partida contra o Resende, às 19h15 (de Manaus) no Raulino de Oliveira, pela segunda rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do Estadual do Rio.

O Rubro-Negro, que estreou com vitória sobre o Bangu por 2 a 1, no último domingo (20), divide a vice-liderança do grupo C da competição ao lado do Boavista. Após o duelo no Maracanã, o técnico Abel Braga se mostrou disposto a promover a estreia do novo camisa 9 na partida em Volta Redonda. O jogador, que não esteve com a equipe na Copa Flórida, já está regularizado e vem treinando no Ninho do Urubu

“É bem provável que sim. A não ser que ele diga que não está 100%. Tem que jogar, né? Daqui a pouco, vou precisar e tem que estar em condição. Ele e o Arrascaeta treinaram forte,” disse Abel.

Se a torcida pode ver Gabigol com a camisa do Fla nesta quarta, o mesmo não deve acontecer com o uruguaio, maior contratação da história do clube. Arrascaeta teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está regularizado para atuar, mas conforme admitido pelo próprio treinador, está abaixo do companheiro fisicamente e deve passar a semana treinando.

Abel também comentou sobre a situação do atacante Bruno Henrique, que deve ser oficializado como reforço hoje, quando é esperado no Rio para assinar contrato de três anos, e a procura por outros reforços para o elenco. O jogador deixa o Santos por R$ 23 milhões mais o empréstimo do volante Ronaldo, que já realizou exames médicos na Baixada Santista.

“O Bruno, passando nos exames, já está contratado. À princípio, o que vamos ver na frente é a vinda de mais um zagueiro e vamos ter continuidade para observar todo mundo. Não vamos sair como loucos atrás de muita gente. Claro que temos carências para equilibrar,” afirmou.

Outro jogador mencionado com destaque na coletiva de Abel foi o meia Diego, que esta semana deve selar sua renovação de contrato com o Flamengo, até o final de 2020. Perto dos 34 anos, o camisa 10 foi sondado pelo Orlando City, dos Estados Unidos, para um contrato de três anos, mas priorizou a renovação do vínculo que se encerra no meio do ano.

