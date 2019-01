Vasco leva susto, mas goleia o Volta Redonda no Carioca

Com o resultado, o Vasco chegou a seis pontos, na liderança do Grupo B da Taça Guanabara. | Foto: Reprodução

Rio de Janeiro (RJ) - O Vasco chegou a dar um susto em sua torcida, mas venceu pela segunda vez neste início de trajetória no Campeonato Carioca. Em São Januário, o time da casa abriu 2 a 0 e cedeu o empate ao Volta Redonda, antes de arrancar no segundo tempo para garantir a goleada por 5 a 2, pela segunda rodada da Taça Guanabara.



Mais uma vez, o técnico Alberto Valentim não pôde contar com o meia Bruno César e o atacante Maxi López, duas das principais esperanças do Vasco para a temporada. Sem eles, o jovem Marrony, de apenas 19 anos, foi o destaque do jogo ao marcar dois dos cinco gols da equipe.

Os outros gols do cruzmaltino foram marcados por Danilo Barcelos, Lucas Mineiro e Dudu. João Carlos e Luiz Paulo descontaram para o time do Aço. Com o resultado, o Vasco chegou a seis pontos, na liderança do Grupo B da Taça Guanabara.

No domingo (27), a equipe encara em São Januário o Americano, que também venceu na primeira rodada. Já o Volta Redonda parou em um ponto e pega o Madureira no sábado (26), no Raulino de Oliveira.

