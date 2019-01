Sorteio define adversários do Brasil na Copa América

Essa será a primeira competição oficial de Tite após o fracasso na Copa do Mundo da Rússia | Foto: Thiago Fernando





Rio de Janeiro (RJ) – Nesta quarta-feira (24), o técnico Tite vai conhecer, a partir das 18h30 (de Manaus), os primeiros obstáculos que terá de superar para prosseguir em paz o seu trabalho na Seleção Brasileira.

Na Cidade das Artes, a poucos metros da sede da CBF, na zona oeste do Rio de Janeiro (RJ), ele acompanhará o sorteio dos grupos da Copa América, competição que ocorre no País entre junho e julho.

E vencer o torneio em casa, um ano após fracassar na Copa do Mundo da Rússia, se tornou quase uma obrigação. O próprio Tite admite o peso de a seleção ter bom desempenho no torneio.

"Há a necessidade de vencer a Copa América. Sabemos que não é contrato que segura técnico", comentou recentemente, dando importância relativa ao fato de que seu acordo com a CBF vai até o final da próxima Copa do Mundo, em 2022. "O treinador só vai chegar lá na frente com vitórias, e tenho consciência disso."

Em 2016, um fracasso retumbante na Copa América Centenário - uma edição comemorativa, disputada nos Estados Unidos - causou a demissão do técnico Dunga. Na ocasião, o Brasil ficou em terceiro em um grupo que tinha Peru, Equador e Haiti e nem passou de fase.

A pressão por um grande desempenho no torneio, contudo, vai além da manutenção da comissão técnica. O Brasil não vence a Copa América há 12 anos e, desde aquela final de 2007, nunca mais conseguiu ir além das quartas de final. Na CBF, o discurso é que Tite tem toda garantia de que permanecerá no cargo, independentemente do que aconteça.

"Disse ao Tite que se isso (demissão em caso de derrota) o motiva para a disputa da Copa América, pode continuar pensando assim", brincou o presidente eleito para o próximo quadriênio, Rogério Caboclo, responsável por renovar com o treinador após a Copa da Rússia. "Ele tem contrato até o Mundial do Catar e vai continuar até lá." Responsabilidade extra

Com respaldo ou não, o técnico saberá no fim da noite quais serão seus três primeiros adversários na Copa América. Cabeça de chave no Grupo A, o Brasil já sabe que não terá pela frente Argentina e Uruguai na primeira fase.

A retirada das bolinhas dos potes será comandada pelo pentacampeão Cafu, que contará com a ajuda de outros craques, inclusive do presente. Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, Marta ficará com o pote dos cabeças de chave.

Diego Lugano, Javier Zanetti, Francisco Maturana, Romerito, Zé Roberto e Zico também participarão do sorteio. Ronaldinho Gaúcho, que recentemente foi homenageado no Hall da Fama do Maracanã, é outro que estará na cerimônia.

A definição dos grupos da Copa América servirá como ponto de largada para a segunda fase da venda de ingressos para a competição.

Na quinta-feira (25), a partir das 10h (de Manaus), um segundo lote com 228 mil bilhetes será colocado à venda.

