Palmeiras vence a primeira do ano contra o Botafogo de Ribeirão Preto

O jogador Deyverson, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe Botafogo FC, durante partida valida pela segunda rodada, do Campeonato Paulista, Série A1, na Arena Allianz Parque. | Foto: Cesar Greco

São Paulo (SP) – Ontem (23), a primeira vitória do Palmeiras em 2019 veio, ainda em ritmo de pré-temporada. No Allianz Parque, a equipe teve um bom primeiro tempo e uma etapa final pouco inspirada, mas fez o suficiente para bater o Botafogo de Ribeirão Preto por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista. Em jogo com muitos erros de passes, pênalti desperdiçado e rodízio na escalação, quem decidiu foi Deyverson, autor do gol.



Com oito mudanças em comparação à estreia, o Palmeiras mostrou também um futebol diferente no começo da partida. A lentidão na troca de passes deu lugar a um time dinâmico. Os jogadores de meio-campo tabelavam com facilidade e se apresentavam na área para finalizar. Os atacantes conseguiam inverter posições para confundir a marcação e com Dudu bastante acionado, as chances foram criadas com facilidade.

O gol veio aos 20 minutos. Após cobrança de falta, o goleiro deu rebote e Deyverson completou. O Botafogo chegou a dar alguns sustos depois, mas o Palmeiras dominava a partida e poderia ter ampliado ainda no primeiro tempo. O estreante meia Zé Rafael demonstrou nervosismo e desperdiçou algumas das investidas, ao errar passes.

O próximo compromisso palmeirense será no domingo (27), contra o São Caetano, fora de casa.

Leia mais:

Sorteio define adversários do Brasil na Copa América

Vasco leva susto, mas goleia o Volta Redonda no Carioca