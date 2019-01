Manaus FC vence Rio Negro em jogo-treino

Manaus - Em busca da forma física ideal e de ajustar detalhes táticos para a estreia oficial da temporada no dia 2 de fevereiro, o Manaus FC venceu o Rio Negro no terceiro jogo-treino da temporada por 3 a 0, em duelo disputado na tarde desta quarta-feira (23), no estádio Ismael Benigno (Colina). O atacante Jefferson Araújo, o zagueiro Thiago Spice e o meia Evair marcaram os gols do Gavião do Norte.

A partida foi mais uma oportunidade para o técnico do bicampeão amazonense, João Carlos, avaliar o elenco que tem em mãos e fazer experiências no plano tático. “Nós já conseguimos notar uma evolução da equipe do primeiro jogo-treino para esse de hoje. O time esteve bem mais solto, compreendendo bem aquilo que queremos. Vamos finalizar essa fase de amistosos contra o Princesa, e espero que a gente consiga fazer mais um bom jogo, já que isso é essencial também para ganharmos confiança”, disse.

O comandante do clube caçula do futebol amazonense fez várias alterações e aproveitou o confronto para dar ritmo de jogo a quase todos os jogadores do elenco. “O trabalho está sendo executado para crescer gradativamente. Não adianta, nesse momento, querer chegar ao ápice da nossa condição, não vamos conseguir. Estamos trabalhando para que a nossa equipe possa chegar aos 70% do ideal no jogo contra o Vila Nova”, explicou.

Autor do primeiro gol do jogo-treino contra o Galo, o atacante Jefferson Araújo minimizou o placar da partida e enalteceu outros fatores demonstrados pela equipe. “Nossa preocupação era movimentar, abrir os espaços para os companheiros e ficar bem fisicamente. É importante a gente fazer esse tipo de atividade, contra uma equipe qualificada como a do Rio Negro. O projeto do Manaus não é para agora, a gente sabe o que quer e onde podemos chegar”, avaliou.

O Gavião volta a campo no próximo sábado (26) para disputar seu último amistoso de pré-temporada, diante do Princesa do Solimões, na Colina, às 15h30. Os ingressos para o confronto serão vendidos na bilheteria do estádio a partir das 14h, nos valores de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

*Com informações da assessoria de imprensa.

