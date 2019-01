Atacante Romarinho fecha com o Nacional FC, em Manaus

Manaus - O Nacional Futebol Clube anunciou a contração do atacante Romarinho, de 25 anos, para disputar o Campeonato Amazonense. O jogador que tem passagem pelo Manaus FC e vestia a camisa do Jataiense-GO, na última temporada, foi apresentado nesta quarta-feira (23), no CT Barbosa Filho, em seguida, realizou o primeiro trabalho.

Primeira vez com o manto azulino, ele revela a emoção e como pretende alcançar os melhores resultado para o time.

“Primeira vez que estou vestindo a camisa do Nacional e é emocionante por toda a tradição do clube. Estou aqui para somar com os demais jogadores, com o objetivos de buscar sempre os melhores resultados e contribuir o máximo com a equipe”, garantiu.

O jogador conta que do atual elenco conhece o lateral direito Paulinho e também o zagueiro Deurick, inclusive, foram campeões pelo o Manaus FC, em 2018.

O atacante faz questão de agradecer pela oportunidade e manda um recado para a nação azulina.“Agradeço a Deus e a diretoria que me procurou para que eu pudesse estar aqui. Aproveito para pedir apoio da torcida do Nacional e que eles podem ter certeza que verão um jogador empenhado em todos os jogos”, afirmou.

Romarinho que tem passagens pelo Holanda-AM e foi campeão da Série B pelo São Raimundo-AM, chega para reforçar o ataque azulino que conta com a presença de Ray, Israel Castro e Chaveirinho.

*Com informações da assessoria.

Leia mais:



Manaus é destino preferido dos brasileiros, afirma revista nacional

Urubu engasga com plástico e é resgatado por ciclista viajante no AM

Viagem de férias: Amazonenses preferem o Nordeste no fim do ano