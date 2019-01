Capitão da PM-AM busca disputar Pan-Americano de Luta Olímpica

Em 2013, o oficial migrou para a luta olímpica | Foto: Marcio Melo/Em Tempo

Manaus - Um policial militar tem feito sucesso no esporte e ganhado projeção nacional como atleta. O capitão Tasso Alves, de 30 anos, disputou no último sábado (19), o "Trials Nacional de Luta Olímpica", em São Paulo, que dá direito a uma vaga na seleção brasileira da modalidade, para disputar o Campeonato Pan-Americano de Luta Olímpica de 2019, na Argentina.

Além de Tasso, outros amazonenses também participaram do circuito, e dois conseguiram a classificação: Daniel Alves, do Centro de Treinamento de Alto Rendimento do Amazonas (Ctara), na categoria até 57 kg; e Kenedy Pedrosa, da Marinha do Brasil, na categoria até 72 kg.

De um total de seis lutas, Tasso venceu quatro, mas perdeu duas, o que o deixou em terceiro lugar e, portanto, fora da competição. Ainda assim, o oficial da PM do Amazonas se considera vencedor, uma vez que na sua categoria, -74kg, ele sagrou-se um dos melhores do evento.



"O importante é que eu estou dentro do circuito. Estou retornando para Manaus para treinar ainda mais, para lutar o Campeonato Brasileiro Master, em abril, e o Brasileiro Adulto, em maio. Já estou com 30 anos de idade, então já posso estrear na categoria Master, que pega atletas entre 30 e 35 anos", diz o capitão.

Projeto social



Tasso consegue conciliar tranquilamente a vida de policial militar com a vida de lutador. Há sete anos na PM, o capitão foi o criador, em 2015, de um projeto social que envolve a luta olímpica no Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM) IV "Áurea Pinheiro Braga", localizado no bairro Grande Vitória, na Zona Leste da capital. Gerido em parceria com a Federação Amazonense de Luta Livre Esportiva (Falle), o projeto chegou a oferecer 50% das vagas para os alunos da escola, e os outros 50% para a comunidade do bairro.

"Tenho orgulho de dizer que fui o criador desse projeto, numa parceria entre a escola e a federação. Não tive mais como ficar à frente, porque tenho várias obrigações tanto como oficial da PM quanto como atleta, mas posso dizer que foram mais de 200 alunos atletas que passaram pelo projeto de 2015 até hoje", salienta.



Vida no esporte

Tasso começou a lutar ainda criança, aos 4 anos de idade, no judô. Em 2013, o oficial migrou para a luta olímpica e, desde então, passou a colecionar vários títulos na modalidade, sempre passando pelos pódios. Foi bicampeão brasileiro da modalidade, tendo disputado os campeonatos pan-americanos de 2014 e 2016, além de uma passagem pela seleção brasileira de luta olímpica.

Com os títulos na modalidade e uma trajetória já consolidada, o capitão afirma que "2019 está só começando", e que ainda tem esperança de lutar no Campeonato Pan-Americano na Argentina. "Vamos pra guerra. Tem o campeonato brasileiro, tem o sul-americano, tem o mundial, e várias outras competições", afirma o oficial.

Mesmo, inicialmente, fora da competição, o capitão da PM ainda tem esperanças de competir no Pan-Americano por outra saída: via Campeonato Brasileiro. "Não estou fora do Pan. Vamos torcer para o Vinícius Calazans se classificar para o Pan-Americano e trazer essa vaga para o Brasil. Se eu conseguir enfrentá-lo no Campeonato Brasileiro e vencer, também consigo me classificar para o Pan-Americano", completa.

