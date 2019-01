Racing Força Jovem é campeão da Copa dos Horários do Jorge Teixeira

Manaus - A 3ª Copa dos Horários do bairro Jorge Teixeira movimentou mais de 10 equipes na Zona Leste de Manaus. Após dois meses de disputa, o torneio chegou na sua reta final na noite da última quinta-feira (24), quando o time “Racing Força Jovem” se consagrou campeão após golear a equipe “Lyon FC” por 6 a 1. A próxima edição do campeonato deve acontecer no mês de Abril.

Além de superar as adversidades e a falta de incentivos públicos, o torneio é um meio de interação dos jovens que sofrem com a falta de espaço público de lazer na região.

“No bairro não temos quadras poliesportivas públicas, contamos com algumas particulares, fica difícil organizar campeonatos por esse fator. Essa iniciativa surgiu para movimentar a nossa comunidade. Então reunimos times que alugam os horários na quadra e realizamos esse evento”, disse o idealizador do projeto Ray Matos, de 25 anos.

O torneio é um meio de interação dos jovens | Foto: Divulgação

O organizador do campeonato, ainda, ressalta que as disputas são saudáveis e entre amigos, pois a cidade sofre com a insegurança na organização de outros torneios. “Nos preocupamos em fazer uma seleção e prezar pela segurança dos jogadores, pois em Manaus existem muitos campeonatos onde os organizadores são envolvidos com o tráfico de drogas ”, disse o jovem.

Quem tiver interessado em participar ou ajudar na organização, pode procurar mais informações no perfil do Instagram @_raymatos.

