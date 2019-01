'Arrocha Alvorada': amazonense Klidson Abreu assina contrato com UFC

Manaus - Mais um amazonense criado no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus, assina contrato com o UFC. Klidson Abreu, de 26 anos, que atualmente mora em Curitiba, estreia na principal competição de lutas do mundo no próximo dia 23 de fevereiro, na cidade de Praga - capital da República Checa. Ele detém um cartel de 14 vitórias e apenas duas derrotas.

O atleta traça a mesma trajetória de outro amazonense, o José Aldo, no mundo das lutas. Nesta segunda-feira (28), data em que o contrato foi assinado, Klidson conversou com o Em Tempo, por telefone, e falou do sonho de infância e da busca para torná-lo real. Ele conta que descobriu a luta com o tio, o faixa preta de jiu-jitsu Inaldo Farias, da equipe Alfa Red Lions (do mestre Orlando Júnior), aos quatro anos de idade.

Aos 19 anos, ele saiu do Amazonas e foi morar em outro Estado, onde buscou destaque na carreira profissional como atleta.

"Eu sai de Manaus, sem nada, e sempre tive um sonho, que é ser campeão do mundo. Migrei para o MMA, por inspiração no José Aldo, pela história dele de superação para chegar onde chegou. A minha história também não foi diferente", ressalta o atleta.

No cartel de vitórias, o brasileiro derrotou três russos | Foto: Reprodução/Instagram

O amazonense conta que entrar para o UFC, depois de oito anos batalhando, é um sonho realizado. "Há sete anos, vim morar em Curitiba, que é onde atualmente eu treino. Nesse tempo, trabalhei como garçom e fiz alguns 'bicos' como segurança para sobreviver. Depois de um tempo, conheci o empresário Luis Alberto Martins, da LA Esportes, que é quem administra a minha carreira profissional. Hoje, o que ganho como atleta é suficiente para me manter e ainda ajudar a minha família", destaca o atleta.

Klidson, que também é faixa preta de jiu-jitsu e compete na categoria meio-pesado (até 93 kg), ressalta que já teve que lutar na categoria pesado com um atleta com 20 quilos a mais que ele.

"Eu venho de três vitórias em cima de atletas russos. A última foi no dia 17 de novembro do ano passado, quando venci por finalização, no segundo round, o Anton Vyazigin, pelo M-1 Challenge 99 - Cattle of Narts. A minha próxima luta, e a primeira como contratado pelo UFC, é novamente contra um russo. Será o meu quarto adversário da Rússia e eu vou em busca da vitória", garante o atleta.

Klidson ao lado do pai | Foto: Reprodução/Instagram

O faixa preta conta que é uma pessoa emotiva, e que a família sempre veio em primeiro lugar. "Hoje eu moro longe deles, mas procuro manter o contato sempre. Em novembro estive em Manaus para matar a saudade da minha família, meus pais, irmãos. Sou o caçula da turma, então meu emocional sempre foi muito forte. Em dia de luta, eu penso muito neles porque cada vitória é um passo gigantesco para dar um futuro melhor à minha família", enfatiza o atleta.

Abreu conta que é assistido pela família em uma mega estrutura com telão, palco e som montados na rua 10 com a avenida K, no bairro Alvorada, em Manaus.

"Meu pai se reúne com os amigos, vizinhos, e juntos organizam uma festa em dia de luta. Olha, tem até som ao vivo [risos]. Eu acho bacana, preciso desse apoio. Isso me motiva mais, saber que tem gente que acredita em mim", agradece o atleta.

A estreia de Klidson no UFC está prevista para o 23 de fevereiro | Foto: Reprodução/Instagram

Aldo disputa cinturão

Com o anúncio de aposentadoria divulgado no dia 16 de janeiro desta no, José Aldo volta ao octógono no próximo sábado (dia 2 de fevereiro) para a primeira de três lutas anunciadas por ele antes de encerrar a carreira profissional como lutador. No primeiro evento do UFC no Brasil neste ano, em Fortaleza, Ceará, o amazonense enfrenta Renato Moicano na categoria dos penas.

A segunda luta está prevista para ocorrer em maio, no UFC Curitiba, e a última deve acontecer no segundo semestre de 2019, em uma nova edição da competição a ser realizada no Brasil, com data e local a serem definidos pela organização.

