Amazon Open da FAJJE abre calendário do jiu-jítsu no Estado em 2019

Manaus - As inscrições para o Amazon Open Gi e No Gi organizado pela Federação Amazonense de Jiu-Jítsu Esportivo (FAJJE), vão até o dia 2 de fevereiro. Este é o primeiro evento do calendário oficial da “arte suave” do Estado na temporada 2019. A competição está marcada para o dia 9 de fevereiro, a partir das 9h, no ginásio Bergão – bairro do São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o presidente da FAJJE, Luis Neto, as inscrições para um evento custam R$ 50. Se o atleta optar para disputar os dois eventos (Gi e No Gi) a taxa de participação fica em R$ 80, ou seja, tem um desconto de R$ 20. As inscrições podem ser confirmadas pelos telefones (92) 99117-5444 ou 3088-7710. O prazo para confirmar participação é no próximo sábado, 2 de fevereiro, portanto, uma semana antes da competição.

O campeonato é aberto para atletas do masculino e feminino de todas as idades, faixas e categorias de peso. Haverá pagamento de premiação em dinheiro para as melhores academias. O Open é o primeiro torneio que conta pontos para o ranking da FAJJE no ano.

Em 2019, segundo o dirigente, a federação deve realizar seis eventos nas modalidades Gi (com quimono) e No Gi (sem quimono): Amazon Open, Seletiva Amazonense, Copa dos Campeões, Copa América, Copa Luis Neto e Amazon Champion Grand Slam. As datas das competições serão divulgadas em breve.

*Com informações da assessoria.

