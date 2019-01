Flamengo pega Boavista para avançar na Taça Guanabara

Mas mais do que pela classificação, o foco do Flamengo estará no seu futuro | Foto: Divulgação

Rio de Janeiro - No rodízio implementado por Abel Braga no Flamengo em 2019, nesta teça-feira (29) será a vez dos reforços, ainda que misturados com alguns reservas. A partir das 19h (de Manaus), o time vai enfrentar o Boavista, no Maracanã, sob grande expectativa de ver Bruno Henrique, Gabriel, o Gabigol, e o uruguaio Arrascaeta atuando juntos no setor ofensivo.

O compromisso é valido pela quarta rodada da Taça Guanabara, com o Flamengo precisando de uma vitória para avançar com um jogo de antecedência às semifinais do primeiro turno do Campeonato Carioca, o que permitiria a Abel a ampliação dos testes no compromisso final antes do começo do mata-mata, domingo (3), contra a Cabofriense.

Mas mais do que pela classificação, o foco do Flamengo estará no seu futuro. Afinal, o clube agitou o mercado ao investir alto nas contratações de Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. E agora a esperança da torcida é de que eles brilhem juntos, conduzindo o time aos títulos que não foram assegurados nas temporadas anteriores.

Bruno Henrique foi o primeiro a dar uma resposta em campo ao atuar nos 45 minutos finais e marcar os gols que levaram o Flamengo a derrotar o Botafogo por 2 a 1, no último sábado, no Engenhão. Assim, largou na frente de Vitinho na briga pela titularidade no ataque.

Já Gabigol e Arrascaeta ainda não se destacaram, tendo atuação discreta no empate com o Resende, na quarta-feira. O atacante também participou de parte da etapa final duelo com o Botafogo, mas também não brilhou. Entre o trio, em comum, nesta terça-feira, o primeiro encontro dentro de campo com a torcida no Maracanã.

Leia mais:

Maracanã se candidata para sediar final da Libertadores 2020

Gabigol pode estrear pelo Flamengo nesta quarta-feira (23)