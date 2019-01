Mercado da Bola: veja quem são os contratados para o Barezão 2019

A contratação que mais chamou atenção foi do volante camaronês de 26 anos, Prosper Davi Eto Koffi, vindo da Associação Desportiva Jequié | Foto: Joandres Xavier





Manaus - Os oitos clubes que vão disputar o Campeonato Amazonense de 2019 aumentaram os reforços para esta temporada. Com grandes novidades, algumas equipes vão enfrentar competições nacionais pela frente, como a Copa do Brasil e a Copa Verde.

A lista de novos jogadores conta até com reforço do exterior. O Barezão começa neste próximo fim de semana, com jogos no sábado (2) e domingo (3).

Confira os principais nomes que as equipes apresentaram neste ano:

Princesa



A força que vem do interior mais uma vez está bem representada. O Princesa do Solimões, que já foi campeão em 2013, é um dos fortes candidatos ao título. O time refez todo o elenco e agora conta com 23 jogadores. A contratação mais recente foi de Júnior Lacraia, de 29 anos, vindo do Sociedade Imperatriz de Desportos-MA.

A contratação que mais chamou atenção foi do volante camaronês de 26 anos, Prosper Davi Eto Koffi, vindo da Associação Desportiva Jequié (ADJ). O Princesa conta ainda com o Ferrari. Este é o apelido de Deivisson Axel Santos Pascoal, de 26 anos, que vai defender o gol do Tubarão em 2019, vindo do Atlântico da Bahia.

Camaronês Prosper Davi Eto Koffi foi apresentado pelo Princesa | Foto: Divulgação

Outra novidade do clube de Manacapuru é Alessandro de Souza Diniz, 30, o "Pastor", que veio do Iranduba e já tem passagem em vários clubes locais do Amazonas. Além de Dedé e Toró, ele é uma das grandes apostas do Princesa. Outro destaque é o técnico Marquinhos, campeão em 2013 pelo time. Ele retorna ao clube para tentar novamente o feito.

“O elenco está competitivo. Tem algumas peças que são prata da casa, já jogaram aqui e já conhecem o ambiente. A gente está confiante que vamos fazer um bom campeonato”, disse o presidente Modesto Alexandre.

Todo elenco do Princesa do Solimões para 2019 | Foto: Divulgação





O Princesa estreia no Campeonato Amazonense no próximo domingo (3), às 16h, no estádio Gilbertão, em Manacapuru. Durante o jogo será lançado o livro de Antônio Sofim intitulado 60 Anos de Princesa, com muitas histórias e fotos antigas. O livro será comercializado por apenas R$ 20.

Manaus FC

O Manaus FC, que já sustenta dois títulos estaduais no currículo, reforçou um elenco que já era forte. De olho não só no Campeonato Amazonense, como também em competições nacionais como a Série D do Campeonato Brasileiro, o time sonha com acesso para série C.

Em 2018, o Manaus FC ficou a um jogo do objetivo. Para este ano, mais uma vez, o clube terá uma agenda cheia, tendo pela frente a Copa Verde e a Copa do Brasil. De acordo com o presidente de honra Luís Mitoso, para 2019, o clube sustenta uma folha de R$ 180 mil.

Confira alguns lances de Assisinho em ação | Autor: Reprodução

Com dez jogadores remanescentes do elenco de 2018, o presidente informou que trouxe nomes de peso para imprimir ainda mais qualidade ao time. A grande aposta e esperança de gols do Gavião do Norte é o jogador "Assisinho". Francisco de Assis Mota Sobrinho tem 31 anos e teve passagem de destaque em clubes grandes do Ceará, como Fortaleza e Ceará Clube.

Outra contratação do Manaus FC foi o lateral-esquerdo Vandinho, de 32 anos, que teve o negócio fechado em dezembro, e deve disputar posição com "Negueba", que já estava no clube no ano passado.

Vandinho foi anunciado pelo Manaus FC | Foto: Divulgação

Nacional FC

Buscando fazer uma total repaginada e esquecer as crises dos últimos anos, após ser comprado por uma empresa chinesa, o Nacional FC aposta em um misto de juventude com experiência. Enquanto de um lado o time renovou com jovens jogadores conhecidos do futebol local, como o zagueiro João Pedro, de apenas 20 anos, natural de Iranduba-AM e que já era da base, do outro lado o clube trouxe novamente um dos técnicos mais experientes do Amazonas, Aderbal Lana.

Nacional FC investiu em reforço, mas também aposta na base | Foto: Divulgação

Além de Lana, João Pedro terá ao seu lado, na zaga do Nacional, o zagueiro Deurick, de 37 anos, outro jogador conhecido da torcida por já ter passado por Manaus FC, Iranduba, Princesa do Solimões, Holanda e São Raimundo-AM. Outro destaque é o jogador Jordan Cardoso, de 21 anos, vindo do Atlético Mineiro. Onze jogadores do Nacional têm menos de 25 anos.

Fast Clube

O time do volante Roberto Dinamite montou um elenco de qualidade para a temporada 2019. Também de olho em competições nacionais, como a Série D, Copa do Brasil e Copa Verde, o Fast - em parceria com uma empresa paulista - não economizou e trouxe diversos reforços. Os jogadores chegaram em dezembro para antecipar a pré-temporada que foi realizada na Venezuela.

Confira as últimas contratações do Fast | Foto: Divulgação

Um dos destaques é o retorno de Charles Chenko, que foi campeão amazonense com o Fast em 2016. No ano passado ele estava defedendo as cores do Penarol-AM. Outro fato que chamou atenção foi a saída repentina do técnico Alberone, que havia sido admitido em setembro de 2018, mas em dezembro acabou pedindo dispensa por razões pessoais. O português Paulo Morgado foi chamado e assumiu a vaga.

Penarol

Com um elenco recheado Penarol quer surpreender de novo | Foto: Divulgação

O Penarol já esta há um mês treinando buscando o time ideal. A equipe estreia neste domingo contra o Nacional, na Arena da Amazônia, às 16h.

"Nosso objetivo é chegar ao título. Nosso campeonato é disputado e temos este ano muito equilíbrio entre as equipes, mas a gente sabe que quando a bola rola não tem nome e é onze jogadores contra onze", declarou o presidente Ila Rabelo.

Iranduba

O Hulk da Amazônia que ficou conhecido em todo Brasil nos últimos anos por conta do sucesso do time feminino, aposta mais uma vez na equipe masculina para obter um bom resultado em 2019. Fora do estadual desde 2015, o Iranduba masculino disputou a série B ano passado e conseguiu o acesso para a elite. A reportagem não conseguiu contato com o diretor de futebol do clube Amarildo Dutra e não teve retorno das ligações.

Rio Negro

Com muitos nomes da base, o Rio Negro Clube também aposta na juventude de garotos como o versátil Brendo Henrique, que atua tanto como volante, tanto como zagueiro. Com apenas 20 anos, o atleta está no Galo desde 2015, do juvenil. Cresceu no clube, evoluiu para juniores em 2017, e foi ao profissional no mesmo ano.

Zagueiro Brendo Henrique do Rio Negro | Foto: Divulgação

Além de Brendo, o Galo anunciou o jovem goleiro Guanair Júnior para fechar a defesa, que já tem passagem por Nacional, Fast, Tarumã e Sul-América. Além disso, vindos da equipe de base, os meias Gabriel Renan, 21, e Elinai Valente, o Eli, de 20 anos, vão reforçar o time.

O Rio Negro estreia contra o Princesa do Solimões em Manacapuru, no domingo (3).

Sul América

De volta a série A após ter caído em 2014, o Sul América é outro clube que tem como base do time jovens garotos. Desta vez, a maioria dos atletas veio do Holanda que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A reportagem não conseguiu contato com a diretoria do time.

