Vasco joga contra a Portuguesa para conquistar vaga antecipada

Rio de Janeiro - Único time no Campeonato Carioca com 100% de aproveitamento, o Vasco busca, logo mais, a classificação antecipada às semifinais da Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual. Às 15h (de Manaus), pela quarta rodada, o time cruzmaltino encara a Portuguesa, no estádio de Moça Bonita, em Bangu, bairro localizado na zona norte do Rio de Janeiro, e uma vitória basta para se garantir na fase decisiva.

Líder do Grupo B, o Vasco tem nove pontos e é seguido de perto pelo Fluminense, que já somou sete - os dois rivais farão o clássico neste sábado (2), no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O terceiro colocado é o Volta Redonda, com quatro, que enfrenta o Americano, em Saquarema (RJ). A Portuguesa está na lanterna da chave, com apenas um ponto. Nas três primeiras rodadas, o Vasco conquistou dois triunfos por 1 a 0, sobre Madureira e Americano, além de ter goleado o Volta Redonda por 5 a 2.

Nestes compromissos, o técnico Alberto Valentim fez alguns testes, o que incluiu a utilização do lateral-direito Yago Pikachu como titular apenas uma vez. O treinador está preocupado em dar o melhor condicionamento para os jogadores no começo da temporada, o que o levou a ainda nem ter utilizado Maxi López e o recém-contratado Bruno Cesar em 2019.

"É muito cedo para falar que somos a melhor equipe do campeonato, mas seguimos na briga, assim como os outros clubes grandes. Sempre tem um pequeno que chega também. O importante é que estamos fazendo nossa parte. Temos 100% de aproveitamento e demos um passo importante para garantir um lugar na semifinal da Taça Guanabara. Somos um dos favoritos ao título e estamos trabalhando para concretizar esse favoritismo no final", disse Yago Pikachu.

Para enfrentar a Portuguesa, Alberto Valentim adotou um clima de mistério por conta do clássico contra o Fluminense. Por isso, não definiu o time titular. São ao menos quatro dúvidas que levará para momentos antes do início da partida desta quarta-feira.

Fluminense encara o Madureira

O Fluminense quer manter o embalo e busca a sua terceira vitória consecutiva no campeonato. O adversário será o Madureira, às 19h30, no Maracanã. Com sete pontos, o Fluminense pode classificar também com um simples triunfo.

Para isso, precisa que o Volta Redonda não derrote o Americano, que mandará o jogo em Saquarema (RJ). Por causa do clássico contra o Vasco, o técnico Fernando Diniz não definiu a escalação do Fluminense para enfrentar o Madureira A tendência é poupar alguns titulares.

