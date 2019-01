Torneio Início de Tênis de Mesa começa no sábado em Manaus

Os federados irão competir nas categorias Pré-mirim, Mirim, Infantil, Juvenil, Juventude, Absoluto Sênior, Veterano e Paralímpico | Foto: Divulgação

Manaus - A Federação de Tênis de Mesa do Amazonas (FTMA) começa as suas atividades neste sábado com o Torneio Início 2019 da modalidade. A competição acontecerá a partir das 8h, para os menores, e às 14h30, para os adultos, no complexo de Tênis de Mesa da Vila Olímpica de Manaus (avenida Pedro Teixeira, nº 400, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste), e poderão participar atletas federados e não federados.

“O tênis de mesa sempre colocou o Amazonas em boas posições e este ano não será diferente. Essa competição é o ponto de partida das atividades da federação, que terá todo nosso apoio”, comentou o secretário da pasta, Caio André.

As inscrições para o torneio devem ser realizadas direto nos clubes ou com os organizadores do evento, por meio do telefone (92) 99511-3328.

O período de inscrição encerra-se nesta quinta-feira (31) e custa R$ 40. Para quem for disputar duas categorias o valor é de R$ 60.

Os federados irão competir nas categorias Pré-mirim, Mirim, Infantil, Juvenil, Juventude, Absoluto Sênior, Veterano e Paralímpico. Já os não federados participarão das categorias Livre 1 (até 14 anos), e Livre 2 (a partir de 15 anos).

A premiação contemplará os três primeiros colocados de cada categoria, com medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente.

'Esquenta'

De acordo com o presidente da FTMA, Israel Azevedo, pelo menos seis associações de tênis de mesa, inclusive uma vinda do município de Manacapuru (a cerca de 99 quilômetros da capital) irão participar do evento.

Israel comenta ainda que o torneio é um "esquenta" para todas as competições que ocorrerão durante o ano.

“O Torneio Início acontece todos os anos e, além de ser a nossa primeira competição, já é um preparo para os atletas entrarem no ritmo. Este ano será de grandes feitos na nossa modalidade, vamos montar nossa categoria de duplas e por equipe, e estaremos prontos para competições nacionais e estaduais”, finalizou.

*Com informações da assessoria

