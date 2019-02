Desafio Internacional de Judô reúne veteranos em Manaus

Manaus - No próximo sábado (2), às 8h, na Vila Olímpica de Manaus (avenida Pedro Teixeira, nº 400, Dom Pedro, zona centro-oeste), será realizada o 2º Desafio Internacional Veteranos de Judô. O evento, que contou com aproximadamente 2.700 atletas no ano passado, tem a expectativa de superar o número de participantes em 2019.

A competição tem o apoio da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel). “Vai ser uma excelente oportunidade para os judocas mostrarem a sua força e renovar seu amor pela modalidade, que é uma das mais antigas e nobres do mundo esportivo”, destacou o titular da Sejel, Caio André Oliveira.

O evento é realizado pela Associação Judô Master Brasil e é organizado em Manaus pela Associação de Veteranos de Judô do Amazonas (Avejam). Para um dos membros da diretoria da Avejam e faixa preta de judô 5º dan, Gláucio Mendonça, a expectativa é de que o recorde de 2018 possa ser quebrado nesta edição e que os judocas compareçam em peso, no mundo todo, para somar forças e serem incentivados a voltar à ativa.

“Será feito um treino simultâneo em todos os Estados e países, com atletas da categoria Master (a partir de 30 anos), e esperamos atingir, pelo menos, quatro mil judocas”, disse.

O titular da Sejel ressaltou que, no que depender do Governo do Estado, o Amazonas será muito bem representado no dojô da Vila Olímpica.

“Nossos espaços estarão sempre à disposição para atender atletas de todas as idades. Poder fazer parte desse evento e ajudar o judô amazonense a progredir constantemente é um desejo e uma realização. Os praticantes dessa arte podem contar conosco sempre”. Diante do Desafio Internacional, o sensei Gláucio Mendonça fez a convocação.

“Chamamos todos os atletas que ainda treinam, os que já treinaram e os que estão afastados, para participarem e fazerem o treinamento com a gente, para rever os amigos, tirar fotos e, quem sabe, voltar a praticar e tomar gosto novamente pela modalidade. Será uma oportunidade para todos poderem aprender e colocar em prática os ensinamentos já recebidos”, finalizou.

Treinamentos e competições

Para 2019, a Federação de Judô do Amazonas (Fejama) está com três competições exclusivas para a categoria Master, dentre elas o Sul-Americano, Pan-Americano e o Campeonato Mundial da modalidade.

“A ideia é fazer com que o Amazonas possa representar muito bem a categoria nestes desafios, mas para isso, precisamos nos preparar e os treinos estão aí para isso”, lembrou Gláucio Mendonça. Os interessados em participar dos treinamentos da categoria Master podem comparecer no dojô da Vila Olímpica todos os sábados, das 17h às 19h, independente da graduação que possuam.

*Com informações da assessoria

