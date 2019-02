Vagner Love se coloca à disposição para clássico no Corinthians

Com Vagner Love de "falso 10", Carille precisaria reforçar o setor de meio-campo e mexer no esquema tático de sua preferência | Foto: Bruno Teixeira

O atacante Vagner Love disse nesta sexta-feira (1º) que está bem fisicamente e precisa apenas de ritmo de jogo. Em sua apresentação oficial no retorno ao Corinthians, ele se colocou à disposição do técnico Fábio Carille para o clássico de sábado contra o Palmeiras, mas despistou ao responder se iniciará a partida, válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista e marcada para o Allianz Parque.

"Vou chamar o Carille para responder. No treino de hoje (sexta-feira), ele chamou 15 jogadores para um trabalho à parte. Mas ainda vai esperar os médicos avaliarem todos, para saber se ninguém corre o risco de lesão. Amanhã (sábado) vai decidir o que for melhor", comentou.

Vagner Love informou que ainda não deve aguentar os 90 minutos. Mas explicou que vinha treinando a parte física no Besiktas neste início de ano. O último partida disputada foi no início de dezembro.

No clube turco, com quem rescindiu contrato por atraso de cinco meses de salário, estava atuando como centroavante e também na função de segundo atacante. Ao ser questionado sobre sua preferência, respondeu.

"Quero estar em campo. Gosto de estar perto do gol. Mas também gosto da função de rodar ao lado de um jogador de referência. Essas são minhas preferências: ou como centroavante ou rodando como um falso 10, digamos assim", explicou.

Carille em outras entrevistas explicou que a tendência é utilizar Vagner Love ao lado de um centroavante. O jogador lembrou de outras parcerias de sucesso fazendo essa função.

"Joguei junto com o Adriano Imperador no Flamengo e também com o Jô, no CSKA da Rússia. Foram duplas que funcionaram e me marcaram", comentou.

Com Vagner Love de "falso 10", Carille precisaria reforçar o setor de meio-campo e mexer no esquema tático de sua preferência. Uma opção seria escalar Ralf, Richard e Ramiro de volantes, Jadson na armação das jogadas, com Vagner Love e Gustavo, o Gustagol, ou Boselli na frente.

