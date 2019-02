Flamengo encara a Cabofriense para confirmar liderança do Grupo C

Rio de Janeiro (RJ) - O Flamengo se prepara para a última rodada da fase de classificação da Taça Guanabara. Os rubro-negros encaram a Cabofriense, neste domingo (3), às 15h (de Manaus) no Maracanã. A equipe precisa apenas de um empate para garantir a primeira colocação do grupo C.

Já garantido na semifinal, o Flamengo deverá ter pela frente Vasco ou Fluminense. O meia Éverton Ribeiro afirmou que o elenco está focado na busca pelo título e não decretou um adversário para enfrentar por um lugar na decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca.

“Quem quer ser campeão não pode ter preferência de adversário. Sabemos que vai ter uma equipe forte do outro lado. É focar no nosso trabalho. Nesse domingo (hoje), vamos procurar fazer um bom jogo para já se preparar para a semifinal”, disse.

Para Éverton Ribeiro, o possível clássico na semifinal da Taça Guanabara será um teste para o Flamengo neste início da temporada.

“Acho que é um grande teste para o que vem por aí no ano. Esperamos ter muitas decisões. Será um teste grande, bom para podermos mostrar o que podemos fazer durante o ano. Mas, primeiro, vamos pensar no jogo de domingo e nos preparar para a semifinal”, declarou.

O técnico Abel Braga afirmou que a partida deste domingo será a última de observação. Depois disso, o comandante revelou que vai colocar em campo o que tem de melhor neste início de temporada.

