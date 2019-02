O campeão voltou! José Aldo vence Moicano em Fortaleza

O amazonense foi ovacionado pelo público | Foto: Divulgação





Manaus - O ex-campeão dos pesos penas, o amazonense José Aldo Júnior, precisava vencer o brasiliense Renato Moicano para se manter "vivo" no maior campeonato de MMA do mundo, o UFC. De olho na vitória, o manauara do bairro do Alvorado deu conta do recado e finalizou o opositor no segundo round na madrugada deste domingo (3).

A conquista ocorreu a 44 segundos do fim do round por nocaute técnico. Aldo conseguiu acertar uma sequência de golpes em Local no, que foi mandado para a grade do octógono montado no Centro de Formação Olímpica do Nordeste.

Moicano foi nocauteado no segundo round | Foto: Divulgação





Aldo pulou o octógono, passou quase "voando" pelos seguranças e celebrou a vitória com a torcida. Ao ser questionado sobre a aposentadoria mesmo após a grande performance da noite, o amazonense desconversou e disse que quer lutar ainda este ano no Brasil.