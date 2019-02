Fluminense abre Copa do Brasil em duelo contra o River-PI

Rio de Janeiro (RJ) – O Fluminense entra em campo nesta terça-feira para encarar o Rivar-PI, em confronto que abre a edição 2019 da Copa do Brasil. Às 19h30 (de Manaus), no Estádio Albertão, em Teresina, a equipe carioca inicia a caminhada em busca do sonho do bicampeonato da competição - que venceu apenas em 2007 -, com a vantagem de poder empatar para se garantir na próxima fase.



"Não tem jogo ganho. A gente respeita a equipe do River-PI, mas viemos aqui para conseguir a classificação", declarou o volante Airton na véspera da partida.

"É o primeiro jogo da Copa do Brasil, vai ser muito complicado, mas estamos em busca da vaga "

Apesar da estreia em um dos principais torneios que disputará este ano, as atenções do torcedor estarão divididas nesta terça. Isto porque o clube vai apresentar ao 10h, no Maracanã, seu principal reforço para a temporada: o meia Paulo Henrique Ganso Sem Ganso, o Fluminense terá a missão de dar sequência ao bom início de temporada.

Nem mesmo a derrota por 1 a 0 no clássico do último sábado (2) para o Vasco, em um disputado duelo em Brasília, manchou o bom retrospecto do time, classificado para as semifinais da Taça Guanabara.

Depois de uma estreia decepcionante, com empate diante do Volta Redonda, o Fluminense embalou boas vitórias contra Americano (4 a 0), Portuguesa (3 a 1) e Madureira (4 a 0), marcando 11 gols em três partidas e embalado pelo trio ofensivo formado por Yony González, Everaldo e Luciano.

A boa fase só foi freada pelo Vasco, no início de uma série de partidas importantes para a equipe. Afinal, depois da estreia na Copa do Brasil, o Fluminense terá pela frente no fim de semana a semifinal da Taça Guanabara, na qual fará clássico com o Flamengo, sábado (9), no Maracanã.

Se o Fluminense faz bom início de temporada, o mesmo não se pode dizer de seu rival. Afinal, o River não venceu nas duas partidas que fez pelo Campeonato Piauiense, empatando com Flamengo e Parnahyba. Na estreia da Copa do Brasil, o time precisa mudar este retrospecto, uma vez que outra igualdade classifica o rival.

Leia mais

Flamengo goleia Cabofriense e vai pegar Fluminense na semifinal

Corinthians e Flu tentam classificação às oitavas da Copa SP