Rumo ao bi da Sul-Americana, Chapecoense visita o Unión La Calera

Vai começar no Chile a caminhada da Chapecoense rumo ao bicampeonato da Sul-Americana! Na noite desta terça-feira (5), o time do técnico Claudinei Oliveira encara o Unión La Calera, às 21h30 (de Brasília), no estádio Nicolás Chahuán Nazar. Campeã em 2016, a Chape disputará a competição pela quarta vez.

Desde 2014 na elite do futebol brasileiro, a Chapecoense vem marcando presença constante nos torneios internacionais. Participou das edições de 2015, 2016 e 2017 da Sul-Americana, além de jogar a Libertadores em 2017 e 2018. O time de Santa Catarina conquistou a vaga para o torneio sul-americano via Brasileirão 2018, quando terminou na 14ª posição.

Mesmo com o rodízio de jogadores implementado por Claudinei Oliveira no início de temporada, a Chapecoense está invicta no Campeonato Catarinense, liderando a competição ao lado do Figueirense. Antes de embarcar para o Chile, no domingo (3), o treinador afirmou que o rival da estreia já vem sendo estudado pelos brasileiros.

"Já temos um análise tática do adversário. É um jogo de 180 minutos e esperamos fazer um bom primeiro tempo para depois decidir em casa", afirmou o treinador, antes de destacar alguns pontos do Unión La Calera.

"É um jogo difícil, o treinador do La Calera trabalhou como analistas do Sampaolli e do Bielsa. Tem característica de jogo interessante, conceitos interessantes que temos que explorar", acrescentou o treinador.

A exemplo da Chape, o La Calera vive um momento recente de ascensão no futebol. Depois de subir para a primeira divisão em 2017, o clube fez boa campanha em 2018 e conquistou pela primeira vez na sua história uma vaga na Sul-Americana. Pela primeira fase da Copa Sul-Americana, Chapecoense e Unión La Calera voltam a se enfrentar para decidir quem avança de fase no dia 19 de fevereiro, na Arena Condá, em Chapecó.

Leia mais:

Trio de reforços brilha e Flamengo ganha opções no ataque

Flamengo goleia Cabofriense e vai pegar Fluminense na semifinal