Copa do Brasil: paixão pela bola une as cinco regiões do país

A bola vai rolar para a Copa do Brasil 2019! A competição mais democrática do país começa nesta terça-feira (5) com o confronto entre River-PI e Fluminense. E, após a CBF divulgar a tabela detalhada da primeira fase, os 80 clubes envolvidos nesta etapa do torneio conheceram data, horário e local de seus jogos. Serão 40 confrontos que unem a paixão pela bola nas cinco regiões do Brasil. Uma das peculiaridades que gera muita expectativa entre dirigentes, técnicos e jogadores é a distância que seu time terá que percorrer para jogar.

Quem vai percorrer a maior distância

O sorteio das partidas da primeira fase da Copa do Brasil reservou para o ABC-RN a passagem mais longa entre os 80 clubes. O clube potiguar terá que percorrer 3.618km para encarar o Galvez-AC (distância considerada em linha reta entre Natal e Rio Branco).

O segundo time que terá que fazer a maior viagem é o Bahia. Em mais um duelo envolvendo uma equipe nordestina e uma acreana, o Tricolor de Aço vai encarar 3.214km para enfrentar o Rio Branco-AC. Conectando o Sudeste e a região Norte, o América-MG vai percorrer 3.126km até Roraima para jogar contra o São Raimundo-RR.

Um torcedor do ABC-RN que, por ventura, decidir viajar até o Acre para assistir seu time jogar terá uma viagem de cerca de 10h pela frente. O voo da capital do Rio Grande do Norte até Rio Branco conta com uma escala e sai por volta de R$3.000,00. De carro, o trajeto mais curto tem 4.686km e duração de dois dias e 20h.

Quem vai percorrer a menor distância

Em contrapartida aos time que terão que fazer longas viagens, alguns comemoraram o fato de jogar perto de casa na primeira fase. A Chapecoense, por exemplo, terá que percorrer apenas 355km para o duelo contra o São José-RS, em Porto Alegre/RS. Outro confronto entre times da região Sul, Tubarão-SC e Brasil-RS, reservou para o time de Pelotas (RS) a viagem de 468km. E, subindo no mapa, o terceiro jogo de menor distância na Copa do Brasil será entre Central-PE e Ceará. O Vozão terá 563km pela frente até Caruaru (PE). Todas as distâncias estão calculadas em linha reta.

Leia mais:

O campeão voltou! José Aldo vence Moicano em Fortaleza

Por cusparada, Deyverson pode perder o Paulistão no Palmeiras