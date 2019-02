Paratleta, estudante da rede pública, representa o Amazonas em Dubai

Em 2017, Lucas Santos foi convocado pela Seleção Brasileira para o Parapan Júnior, realizado em São Paulo | Foto: Divulgação

Manaus - Com apenas 17 anos, o estudante Lucas Santos coleciona medalhas e conquistas esportivas. O aluno do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Antônio da Encarnação, no bairro Lírio do Vale, viajou no último domingo (3/2) para Dubai, nos Emirados Árabes. Ele compõe a Seleção Brasileira e participa da Copa do Mundo de Para Powerlifting, realizada de terça-feira (5) até sexta-feira (8), competindo na categoria Júnior (até 49 kg).

O representante do Amazonas conta que iniciou a sua carreira esportiva por acaso. “Passava em frente à Vila Olímpica quando o professor Getúlio Filho me parou e perguntou se queria treinar. Com o já tenho em casa um irmão que malha na academia, tive mais um incentivo”, falou.

O estudante treina no único Comitê Paralímpico do Amazonas, que fica na rua Olímpica, no bairro Dom Pedro, com aparelhos específicos para o esporte paraolímpico. Treinando desde 2014, Lucas alcançou o 3º lugar já em sua primeira competição, a Regional de Halterofilismo, em Recife, na categoria Júnior (até 49 kg).

Em 2017, foi convocado pela Seleção Brasileira para o Parapan Júnior, realizado em São Paulo, e terminou em 2º lugar. Naquele mesmo ano, o atleta ficou em 1º lugar no Campeonato Mundial Júnior, no México.

“A única competição que não medalhei foi em Brasília, na primeira etapa do Circuito Caixa, mas valeu a pena da mesma forma”, assinalou o paratleta, que nasceu com osteomelite neonatal - uma infecção transmitida pela mãe, no momento do parto, que causou deformação na perna direita -, e já passou por quatro cirurgias.

Treino

De acordo com o professor e treinador Getúlio Filho, Lucas é um fenômeno. “Ele começou a dar resultados no mesmo ano, quando normalmente são três. Nosso atleta irá para mais uma competição internacional e está sendo treinado para as Olimpíadas de Paris 2024, em Paris”, lembrou.

Treinador e paratleta receberam votos de boa sorte do secretário de Estado de Educação e Qualidade de Ensino (Seduc-AM), Luiz Castro. “Estamos muito orgulhosos do Lucas e fazendo muita torcida para a competição em Dubai e em todas as que virão”, assinalou.

*Com informações da assessoria

