Veja cinco motivos para a goleada de reabilitação do Santos

O Santos goleou o Altos-PI, por 7 a 1, nesta quarta-feira, no Albertão, pela primeira fase da Copa do Brasil. Agora o Peixe espera o vencedor de Sobradinho-DF e América-RN. Abaixo, o L! cita os cinco motivos do Alvinegro ter conseguido um resultado expressivo.

Sem pilha

O Santos saiu atrás do marcador, assim como contra o Ituano, no último domingo (derrota por 5 a 1). Porém, desta vez os jogadores do Peixe não sentiram e buscaram o empate a todo custo, sem reclamações com a arbitragem. O resultado foi construído ainda no primeiro tempo.

Santos não caiu na pilha ao sair atrás do placar | Foto: Divulgação/Ivan Storti/Santos FC

Gringos brilharam

O meia Carlos Sánchez e o atacante Derlis González foram os destaques da goleada do Santos. O uruguaio marcou dois gols (o primeiro foi uma pintura) além de ter comandado todas as ações do Peixe no meio-campo. O paraguaio marcou um gol e deu outra assistência. Além disso, o venezuelano Yeferson Soteldo fez o sexto do Alvinegro.

Sánchez marcou dois gols contra o Altos-PI | Foto: DivulgaçãoDivulgação/Ivan Storti/Santos FC

Nível técnico

​Uma goleada só não foi colocada em discussão antes do jogo pelo Santos ter perdido de 5 a 1 para o Ituano. O Peixe jogou com tranquilidade, houve boa movimentação nas laterais e as finalizações entraram. Vitória tranquila de um time superior tecnicamente.

Luiz Felipe marcou o primeiro gol do Santos | Foto: Divulgação/Ivan Storti/Santos FC

Intensidade de Sampaoli



Já é nítido que o técnico Jorge Sampaoli tem pedido para os jogadores não tirarem o pé do acelerador. O Santos já havia goleado São Bento e Bragantino. Com isso, o Peixe seguiu atacando e criando oportunidades. Alvinegro já tem 19 gols em seis jogos na temporada.

Jorge Sampaoli sempre pede Santos no ataque | Foto: Divulgação/Ivan Storti/Santos FC

Espaços do Altos

Desde o gol de empate, o Altos, precisando da vitória, se desesperou e deixou espaços do meio para trás. O Santos, com sua qualidade, apostou em toques rápidos e lançamentos para a goleada. Aos 40 minutos do primeiro tempo, o Santos já vencia por 5 a 1.

Soteldo aproveitou vacilo da defesa do Altos | Foto: Divulgação/Ivan Storti/Santos FC

