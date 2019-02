Neto chama Neymar de 'mimadinho' e jogador rebate

O apresentador da TV Bandeirantes Neto não poupou palavras para criticar a festa de Neymar, realizada na última segunda-feira em Paris. No programa 'Donos da Bola', da última terça-feira, o ex-atleta aconselhou Neymar a cuidar da saúde e da carreira e afirmou que a festa não aconteceu em um momento apropriado.

Neto completou sua fala chamando Neymar de 'mimadinho'. - Precisa dar uma festa de 500 pessoas, ficar no palco com muleta, o pessoal do PSG vai jogar? Não podia ter adiado a festa para o mês que vem e você aparecer fazendo gelo no metatarso? Não dá para você pedir um metatarso a mais. Sabe o que você tinha que fazer? Treinar.

| Foto: divulgação

Cuidar do seu pé. Cuidar de você. Mostrar para o mundo inteiro que você vai ser o maior jogador de todos os tempos. Você está passando o Pelé, o Rivellino em termos de números. Mas em títulos, principalmente na Seleção, você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque você é mimadinho", afirmou.

O craque do PSG não deixou por menos. Em um comentário de uma página no Instagram, que repercutia a fala do apresentador, Neymar ironizou Neto.

